Realita dnešních kanceláří je mnohem syrovější, než se myslelo. Čerstvá data platformy Resume Now, která vyzpovídala přes tisícovku dospělých pracujících, ukazují, že čtyři z deseti zaměstnanců v práci alespoň jednou plakali. Pro někoho jde o jednorázový ventil, pro 14 procent dotázaných je pláč opakovanou záležitostí.
Bezmála 40 procent zaměstnanců nejméně jednou v práci plakalo, ať už to bylo přímo u pracovního stolu, na poradě či v soukromí na toaletách. Vyplývá to z průzkumu mezi 1018 dospělými Američany, který zveřejnila platforma Resume Now pomáhající tvořit životopisy pomocí umělé inteligence (AI).
Čtvrtina z respondentů uvedla, že plakala jednou nebo dvakrát, zatímco 14 procent dotazovaných v zaměstnání propuklo v pláč vícekrát. Více než polovina zaměstnanců má zároveň obavy z toho, že přijde o práci, a to i v situaci, kdy tomu nic nenasvědčuje.
„Zjištění ukazují, že emoční zátěž již není izolovaným problémem na pracovišti, ale charakteristickým rysem moderního zaměstnaneckého života,“ uvádí ve zprávě Heather O’Neillová, kariérní expertka Resume Now.. „Odráží to situaci, kdy zaměstnanci fyzicky docházejí do práce, ale emocionálně se potýkají s problémy, což má dopad na produktivitu, motivaci a dlouhodobou retenci,“ dodává.
Pět nejčastějších důvodů
Toxický management: Neadekvátní kritika, mikromanagement nebo chybějící uznání od nadřízeného jsou spouštěčem č. 1.
Přetížení a „burnout“: Nekonečný seznam úkolů a pocit, že se pod ním zaměstnanec hroutí, vede k emočnímu zkratu.
Mezilidské konflikty: Pasivně-agresivní chování kolegů nebo pocit izolace v týmu vytváří neúnosné napětí.
Strach z budoucnosti: Neustálá obava z výpovědi a pocit nahraditelnosti (i ze strany AI) vytváří chronický stres.
Osobní krize přenesená do práce: Neschopnost oddělit soukromé trable od pracovního výkonu v prostředí, které netoleruje lidskou slabost
Průzkum také zjistil, že 49 procent zaměstnanců se v pracovní době věnuje i záležitostem, které s prací nesouvisejí, jako jsou například on-line nákupy, vyřizování povinností či plánování mimopracovních aktivit. Zhruba 40 procent zaměstnanců pracovní dobu využilo k aktualizaci svého životopisu, zatímco 39 procent zaměstnanců dělalo jiné aktivity související s hledáním práce, včetně například přípravy na pracovní pohovor.
Od konce pandemie covidu-19 zůstává míra propouštění v USA podle oficiálních údajů poměrně stabilní, avšak počet lidí, kteří opouštějí zaměstnání z vlastní vůle, je vyšší než kdykoliv mezi červnem 2001 a srpnem 2017.
Míra dobrovolných odchodů ze zaměstnání byla v prosinci 2025 téměř dvojnásobná oproti míře propouštění, což může naznačovat hlubší nespokojenost na pracovištích. Podle průzkumu Resume Now si zhruba 55 procent zaměstnanců stěžovalo na svou práci kolegům, rodině, přátelům nebo na sociálních sítích.
VIDEO: Proč jsou pro firmy důležití starší zaměstnanci?
Zdroj: Resume Now
