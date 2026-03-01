Přeskočit na obsah
Benative
1. 3. Bedřich
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Stalo se vám to taky? Průzkum odhaluje, kolik lidí v práci pláče

ČTK,Redakce Magazín

Realita dnešních kanceláří je mnohem syrovější, než se myslelo. Čerstvá data platformy Resume Now, která vyzpovídala přes tisícovku dospělých pracujících, ukazují, že čtyři z deseti zaměstnanců v práci alespoň jednou plakali. Pro někoho jde o jednorázový ventil, pro 14 procent dotázaných je pláč opakovanou záležitostí.

Žena, smutek, pláč
Bezmála 40 procent zaměstnanců nejméně jednou v práci plakalo. Ilustrační fotoFoto: Isifa/Thinkstock
Reklama

Bezmála 40 procent zaměstnanců nejméně jednou v práci plakalo, ať už to bylo přímo u pracovního stolu, na poradě či v soukromí na toaletách. Vyplývá to z průzkumu mezi 1018 dospělými Američany, který zveřejnila platforma Resume Now pomáhající tvořit životopisy pomocí umělé inteligence (AI).

Čtvrtina z respondentů uvedla, že plakala jednou nebo dvakrát, zatímco 14 procent dotazovaných v zaměstnání propuklo v pláč vícekrát. Více než polovina zaměstnanců má zároveň obavy z toho, že přijde o práci, a to i v situaci, kdy tomu nic nenasvědčuje.

Související

„Zjištění ukazují, že emoční zátěž již není izolovaným problémem na pracovišti, ale charakteristickým rysem moderního zaměstnaneckého života,“ uvádí ve zprávě Heather O’Neillová, kariérní expertka Resume Now.. „Odráží to situaci, kdy zaměstnanci fyzicky docházejí do práce, ale emocionálně se potýkají s problémy, což má dopad na produktivitu, motivaci a dlouhodobou retenci,“ dodává.

Pět nejčastějších důvodů

  • Toxický management: Neadekvátní kritika, mikromanagement nebo chybějící uznání od nadřízeného jsou spouštěčem č. 1.

  • Přetížení a „burnout“: Nekonečný seznam úkolů a pocit, že se pod ním zaměstnanec hroutí, vede k emočnímu zkratu.

  • Mezilidské konflikty: Pasivně-agresivní chování kolegů nebo pocit izolace v týmu vytváří neúnosné napětí.

  • Strach z budoucnosti: Neustálá obava z výpovědi a pocit nahraditelnosti (i ze strany AI) vytváří chronický stres.

  • Osobní krize přenesená do práce: Neschopnost oddělit soukromé trable od pracovního výkonu v prostředí, které netoleruje lidskou slabost

Průzkum také zjistil, že 49 procent zaměstnanců se v pracovní době věnuje i záležitostem, které s prací nesouvisejí, jako jsou například on-line nákupy, vyřizování povinností či plánování mimopracovních aktivit. Zhruba 40 procent zaměstnanců pracovní dobu využilo k aktualizaci svého životopisu, zatímco 39 procent zaměstnanců dělalo jiné aktivity související s hledáním práce, včetně například přípravy na pracovní pohovor.

Reklama
Reklama

Od konce pandemie covidu-19 zůstává míra propouštění v USA podle oficiálních údajů poměrně stabilní, avšak počet lidí, kteří opouštějí zaměstnání z vlastní vůle, je vyšší než kdykoliv mezi červnem 2001 a srpnem 2017.

Míra dobrovolných odchodů ze zaměstnání byla v prosinci 2025 téměř dvojnásobná oproti míře propouštění, což může naznačovat hlubší nespokojenost na pracovištích. Podle průzkumu Resume Now si zhruba 55 procent zaměstnanců stěžovalo na svou práci kolegům, rodině, přátelům nebo na sociálních sítích.

VIDEO: Proč jsou pro firmy důležití starší zaměstnanci?

Přibývá lidí, kteří i v důchodovém věku chtějí zůstat alespoň jednou nohou v práci. | Video: Jakub Zuzánek

Zdroj: Resume Now

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Desítky tisíc Íránců vyšly v neděli do ulic na protest proti sobotním izraelsko-americkým útokům, které které si vyžádaly život několika set lidí, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Snímek je z Teheránu.
Desítky tisíc Íránců vyšly v neděli do ulic na protest proti sobotním izraelsko-americkým útokům, které které si vyžádaly život několika set lidí, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Snímek je z Teheránu.
Desítky tisíc Íránců vyšly v neděli do ulic na protest proti sobotním izraelsko-americkým útokům, které které si vyžádaly život několika set lidí, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Snímek je z Teheránu.

ŽIVĚIzrael znovu udeřil na Teherán. Trump hrozí Íránu dalšími ničivými útoky, pokud se pokusí o odvetu

Izraelská armáda v neděli oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, USA na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal předtím americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Teherán vyhrožoval dosud největšími údery v reakci na sobotní americko-izraelské útoky, jež zabily několik set lidí, včetně ajatolláha Alího Chameneího.

Pád Filipa Salače v GP Thajska třídy Moto2
Pád Filipa Salače v GP Thajska třídy Moto2
Pád Filipa Salače v GP Thajska třídy Moto2

Salačovi premiéra za tým OnlyFans nevyšla. Spadl a po restartu mu body unikly

Filip Salač obsadil v dvakrát přerušeném závodě Moto2 na Velké ceně Thajska 19. místo. Český jezdec měl v Buriramu nezaviněný pád při těžké havárii Kolumbijce Davida Alonsa, po níž následoval první restart. V závodě mohl pokračovat, ale startoval z boxů. Vítězství vybojoval Španěl Manuel González.

Snímek tankeru je ilustrační.
Snímek tankeru je ilustrační.
Snímek tankeru je ilustrační.

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po sobotních americko-izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna , jíž při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy "prakticky uzavřena". Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama