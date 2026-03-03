Nový snímek pořízený jednou z největších astronomických observatoří na Zemi ukazuje centrum naší galaxie v dosud nevídaných detailech. Obraz, který vznikal několik let, je nejen vizuálně působivý, ale především umožní astronomům zkoumat životní cyklus hvězd v nejextrémnější oblasti naší galaxie, těsně vedle supermasivní černé díry v jejím středu.
Snímek pořídil radioteleskop Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) v chilské poušti Atacama, známé pro jednu z nejtemnějších obloh na světě. Oblast zachycená na novém snímku se rozkládá na ploše veliké více než 650 světelných letech - paprsku světla by trvalo 650 let, než by přešel oblast od jednoho okraje snímku k druhému. Obsahuje husté oblaky plynu a prachu, které obklopují supermasivní černou díru ve středu naší galaxie.
„Je to místo extrémů, neviditelné lidskému oku, ale nyní odhalené v mimořádných detailech,“ komentovala astronomka Ashley Barnes, která se na projektu spolu s dalšími více než 160 výzkumníky podílela.
Pozorování nabízí také jedinečný pohled na studený plyn - surovinu, z níž vznikají hvězdy - v oblasti nazývané Centrální molekulární zóna (CMZ) naší galaxie. Je to poprvé, kdy někdo studený plyn této oblasti prozkoumal v takových detailech.
Dosud navíc měli astronomové k dispozici jen izolované snímky menších oblastí centra Mléčné dráhy. „Bylo to, jako bychom měli fotografie několika ulic, ale chyběla nám mapa celého města,“ popsal vedoucí projektu Steve Longmore, profesor astrofyziky na Liverpool John Moores University ve Velké Británii.
Nový obraz však umožňuje sledovat, jak spolu jednotlivé struktury souvisejí - kde se hromadí plyn, kde vznikají hvězdy a jak jsou tyto procesy propojené.
Právě to přineslo jedno z největších překvapení. „Ty dlouhé, tenké filamenty, které na snímku vidíme, jsou proudy hmoty, jež se shlukují a dávají vzniknout hvězdám a planetám - a to pro nás bylo nečekané,“ řekl.
Zdroje: ESO, Liverpool John Moores University
