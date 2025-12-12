Smutný den pro pražskou zoo. Oblíbený orangutan Kawi se nešťastnou náhodou utopil

V Zoo Praha dnes ráno nešťastně zahynul pětiletý sameček orangutana sumaterského Pustakawan, kterému nikdo neřekl jinak než Kawi. Tragickou událost bohužel způsobila Kawiho mladická nerozvážnost a hra, při které neodhadl své fyzické schopnosti. Půl hodiny před otevírací dobou zoologické zahrady se při houpání pustil lana a spadl do vodního příkopu, kde se následkem nehody utopil.
„Dospívající sameček při hrách testoval své hranice a zkoušel, kam až může zajít. Vše proběhlo během krátké chvíle, kdy chovatelé pracovali v jiné části pavilonu. Okamžitě po vytažení Kawiho těla zahájila naše chovatelka resuscitaci, bohužel bez úspěchu. Přivolaný veterinář následně potvrdil úhyn zvířete,“ vysvětluje vrchní chovatel primátů Martin Vojáček. „Chovatelé jsou ztrátou oblíbeného svěřence hluboce zasaženi.“
Kawi byl v pořadí čtvrtým potomkem samice Mawar a prvním potomkem samce Pagyho. „Díky jeho původu jde o jedno z geneticky nejcennějších mláďat orangutana nejen v evropských chovech. Pagyho prarodiče Soňa a Bimbo totiž pocházeli přímo z lesů Sumatry,“ vysvětloval v minulosti kurátor primátů Zoo Praha Jan Mengr. V pavilonu Indonéská džungle do dnešního rána vyrůstala dvě mláďata – kromě Kawiho i mladší Harapan. Oba jsou vnuci slavného Kamy, prvního narozeného orangutana v tehdejším Československu roku 1971.
Kriticky ohrožení lidoopi s ryšavou srstí jsou zároveň jedněmi z nejvíce ohrožených zvířat planety. Ve své domovině čelí ztrátě přirozeného prostředí a jejich populace jsou i kvůli dlouhému meziporodnímu intervalu samic mimořádně zranitelné. Chov v zoologických zahradách je tak pro jejich přežití zásadní a každé v lidské péči odchované mládě představuje pro svůj druh skutečnou naději.
Mladý a hravý orangutan byl právě pro své vynalézavé kousky a akrobacii velmi oblíbený u návštěvníků. Podobným nehodám bohužel v prostředí zoologických zahrad nelze zcela zabránit. Moderní zoo chovají nejen orangutany, ale i další lidoopy a primáty v prostředí, které jim umožňuje přirozený pohyb a hru, tedy včetně lan, parkosů a dalších herních prvků.
Mladý Kawi byl výrazným zvířetem pražské zoo. Na svět přišel sedmnáctého listopadu před pěti lety. Kvůli typické srsti a nezaměnitelnému datu narození se mu přezdívalo sametové mládě. Nešťastná událost se vedle chovatelů dotkla i ostatních zaměstnanců zoologické zahrady.
Zdroj: Zoo Praha
Trumpův narozeninový dárek promění Bílý dům v arénu bijců v kleci
Donald Trump plánuje na své narozeniny uspořádat turnaj UFC přímo v Bílém domě. Půjde o show bez vstupenek, ale s obřím dosahem.
Defibrilátor dostal i umírající. Operace v nemocnici měl údajně ovlivňovat byznys
Policie ve čtvrtek vtrhla do Fakultní nemocnice v Olomouci. Zajímá se o dokumentaci určité skupiny pacientů, kterým lékaři voperovali do těla defibrilátory. Podle informací Aktuálně.cz je lékaři měli údajně vpravovat i do lidí, kteří takové pomůcky vůbec nepotřebovali - podle kriminalistů dokonce za účelem zisku.
Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík
Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to v pátek uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Na Litoměřicku a Nymbursku se objevil pseudomor drůbeže, veterináři chystají izolaci
V uplynulých dnech byla potvrzena dvě nová ohniska newcastleské choroby v malochovech drůbeže v Ústeckém a Středočeském kraji. Nemoc je známá jako pseudomor drůbeže.
ŽIVĚKývněte na příměří, tlačí na Putina turecký prezident Erdogan
Turecký prezident Recepem Tayyip Erdogan dnes svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi navrhnul, že by bylo ku prospěchu omezené příměří. Podle něj by se mohlo vztahovat hlavně na energetická zařízení a přístavy. Erdogan přišel se svou iniciativou shodou okolností v době, kdy Rusové patrně zasáhli v ukrajinské Oděse loď, která patří turecké společnosti.