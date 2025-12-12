Přeskočit na obsah
Benative
12. 12. Simona
Magazín

Smutný den pro pražskou zoo. Oblíbený orangutan Kawi se nešťastnou náhodou utopil

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

V Zoo Praha dnes ráno nešťastně zahynul pětiletý sameček orangutana sumaterského Pustakawan, kterému nikdo neřekl jinak než Kawi. Tragickou událost bohužel způsobila Kawiho mladická nerozvážnost a hra, při které neodhadl své fyzické schopnosti. Půl hodiny před otevírací dobou zoologické zahrady se při houpání pustil lana a spadl do vodního příkopu, kde se následkem nehody utopil.

Sameček orangutana sumaterského Kawi
Sameček orangutana sumaterského KawiFoto: Zoo Praha, Petr Hamerník
„Dospívající sameček při hrách testoval své hranice a zkoušel, kam až může zajít. Vše proběhlo během krátké chvíle, kdy chovatelé pracovali v jiné části pavilonu. Okamžitě po vytažení Kawiho těla zahájila naše chovatelka resuscitaci, bohužel bez úspěchu. Přivolaný veterinář následně potvrdil úhyn zvířete,“ vysvětluje vrchní chovatel primátů Martin Vojáček. „Chovatelé jsou ztrátou oblíbeného svěřence hluboce zasaženi.“

Kawi byl v pořadí čtvrtým potomkem samice Mawar a prvním potomkem samce Pagyho. „Díky jeho původu jde o jedno z geneticky nejcennějších mláďat orangutana nejen v evropských chovech. Pagyho prarodiče Soňa a Bimbo totiž pocházeli přímo z lesů Sumatry,“ vysvětloval v minulosti kurátor primátů Zoo Praha Jan Mengr. V pavilonu Indonéská džungle do dnešního rána vyrůstala dvě mláďata – kromě Kawiho i mladší Harapan. Oba jsou vnuci slavného Kamy, prvního narozeného orangutana v tehdejším Československu roku 1971.

Pustakawan, jak znělo Kawiho celé jméno, v indonéštině znamená "knihovník". Jméno totiž dostalo podle postavy orangutana z knižní série Zeměplocha Terryho Pratchetta. | Video: Tereza Šolcová

Kriticky ohrožení lidoopi s ryšavou srstí jsou zároveň jedněmi z nejvíce ohrožených zvířat planety. Ve své domovině čelí ztrátě přirozeného prostředí a jejich populace jsou i kvůli dlouhému meziporodnímu intervalu samic mimořádně zranitelné. Chov v zoologických zahradách je tak pro jejich přežití zásadní a každé v lidské péči odchované mládě představuje pro svůj druh skutečnou naději.

Mladý a hravý orangutan byl právě pro své vynalézavé kousky a akrobacii velmi oblíbený u návštěvníků. Podobným nehodám bohužel v prostředí zoologických zahrad nelze zcela zabránit. Moderní zoo chovají nejen orangutany, ale i další lidoopy a primáty v prostředí, které jim umožňuje přirozený pohyb a hru, tedy včetně lan, parkosů a dalších herních prvků.

Mladý Kawi byl výrazným zvířetem pražské zoo. Na svět přišel sedmnáctého listopadu před pěti lety. Kvůli typické srsti a nezaměnitelnému datu narození se mu přezdívalo sametové mládě. Nešťastná událost se vedle chovatelů dotkla i ostatních zaměstnanců zoologické zahrady.

Zdroj: Zoo Praha

