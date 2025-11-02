Magazín

Neobyčejné místo na okraji Prahy: jak vypadá opravdický hřbitov domácích mazlíčků?

Na první pohled to vypadá jako obyčejná zahrada.
Kvetou tu cypřiše, mezi tújemi se proplétají vyšlapané cestičky.
Teprve když se člověk zastaví, všimne si drobných náhrobků.
Foto: Tereza Šolcová
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 7 hodinami
Na první pohled byste si mohli myslet, že jde o okrasnou zahradu. Všude kolem se zelenají túje, cypřiše a mezi nimi i nečekaní hosté - korkovník či vzácná čínská vodní jedle, o níž se botanici domnívali, že z planety zmizela. Až když se člověk skloní blíž, všimne si drobných náhrobků, hraček a fotografií. Občas se na zemi povaluje i prázdná psí miska. Každý hrob tady patří někomu, kdo kdysi běhal po trávníku, vrtěl ocasem nebo se stočil do klubíčka v náručí svého člověka.

Foto: Tereza Šolcová

Tahle zvláštní zahrada leží v pražských Bohnicích, naproti hřbitovu, který si vysloužil přezdívku "hřbitov bláznů". Jen pár kroků odtud, kde kdysi končilo lidské utrpení, našly svůj klid i tisíce zvířat. Zahrada přátel nejvěrnějších - jak místo nazval jeho zakladatel - tak dnes působí oproti neutěšenému bohnickému hřbitovu jako oáza klidu a krásných vzpomínek.

Pavel Lukáš, který ji před více než čtvrt stoletím založil, měl tehdy odvážný plán: pohřbívat zvířata na opravdu rozlehlé ploše. Neshody s místní radnicí a hygienické limity mu ale brzy zkřížily cestu. Přesto tu do roku 2007 nalezlo poslední odpočinek přes dva tisíce zvířecích přátel - od činčil a potkanů až po psy velvyslanců a dokonce fenku bývalého prezidenta Václava Havla.

Foto: Tereza Šolcová

Po letech dohadů o provozu se Lukáš z místa stáhl a hřbitov převzalo občanské sdružení pietního parku Draháň. Tvoří ho lidé, kteří tu sami pochovali své zvířecí společníky. Postupně ze zarůstajícího prostoru vytvořili malý park s duší - tiché arboretum, kde každý strom nese vzpomínku a každý kámen vypráví jiný příběh.

Zahrada dnes působí jako drobná miniatura lidského hřbitova, jen s větší dávkou něhy a pokory. Cestičky jsou prošlapané, dřevěné plůtky se naklánějí, ale všechno tu má své místo. Přijít sem znamená vstoupit do světa, kde se smutek mění v klid a kde láska ke zvířatům přežívá déle než jejich krátké životy.

