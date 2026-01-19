Sovětský svaz, Sverdlovsk, duben 1979. Městem se šíří podivná nemoc. Lidé umírají v bolestech, pitevní protokoly mizí v trezorech KGB. Oficiální verze? Špatné hovězí. Skutečnost byla mnohem děsivější. Z tajné armádní laboratoře unikl neviditelný mrak spor antraxu. Stačilo, aby vítr foukl jiným směrem, a město by se stalo hřbitovem.
Den, kdy spory smrti zasáhly Sverdlovsk
Dnešní Jekatěrinburg se během sovětské éry jmenoval Sverdlovsk. Právě tam v 70. letech, konkrétně v dubnu roku 1979, došlo k tragickému incidentu. Z tajného sovětského vojenského zařízení totiž nešťastnou náhodou unikly spory antraxu. Následky byly děsivé - oběti se počítaly na desítky.
Město válečného průmyslu
Ve Sverdlovsku se od konce druhé světové války nacházelo speciální zařízení, které pod záminkou produkce civilních medicínských a farmaceutických biotechnologií sloužilo jako oficiální zástěrka sovětského armádního programu vývoje a výroby biologických zbraní. Patřilo do rozsáhlé sítě státního podniku Biopreparat.
Na první pohled se zdálo, že jde o běžnou farmaceutickou továrnu. Až na ten nepatrný detail, že se tam pěstovaly spory Bacillus anthracis, bakterie způsobující onemocnění antrax (nebo také sněť slezinná).
Tábor 19 - místo neštěstí
Továrna, kde se spory pěstovaly, se nacházela uvnitř většího vojenského komplexu. Pohybovalo se zde mnoho zaměstnanců.
Na snímku: Vstupní kontrolní bod do Tábora 19 v Jekatěrinburgu, kde se továrna na antrax nacházela, dnes.
Na snímku: V obytné zóně vojenského areálu žili se svými rodinami vědci, kteří se podíleli na sovětském programu biologických zbraní.
Když selhal filtr – anatomie katastrofy
V osudný pátek 30. března 1979 jeden z techniků odpolední směny při pravidelné údržbě odmontoval zanesený HEPA filtr ve ventilačním zařízení sušárny spor. Protože mu končila směna, odešel domů a na velínu nechal vzkaz vedoucímu následující směny, podplukovníkovi Nikolaji Černyševovi.
Černyšev měl informaci o filtru zanést do provozního deníku, ale neudělal to - buď byl přepracovaný, nebo se zkrátka již viděl doma.
Na snímku: Britští vědci v ochranných oblecích při práci s antraxem.
Velitel směny v pondělí 2. dubna nic netušil, a tak zahájil provoz bez namontovaného HEPA filtru, který by čistil od spor vzduch odcházející ze sušárny. Jeden z techniků si toho všiml, bohužel ale až za několik hodin.
Do okolí továrny uniklo přibližně několik kilogramů prachu obsahujícího antraxové spory, které se rozšířily k neobydlené průmyslové zóně a infikovaly tak převážně pracovníky z noční směny blízkých továren a dělníky, kteří v nedalekém baru zrovna slavili.
Na snímku: Varovný plakát vyvěšený ve Sverdlovsku v roce 1979. Obyvatelé dostávali varování před sibiřským antraxem, skutečnou příčinu se ale úřady snažily ututlat.
Obětí byly desítky
V období od dubna do května bylo zaznamenáno přes 96 nakažených, které v naprosté většině případů postihl zhoubnější plicní antrax. Vzhledem k tomu, že šlo o kmen bakterií, který byl určen pro vojenské účely, byl mimořádně odolný a nebezpečný - v důsledku toho 66 nakažených zemřelo.
Na snímku: Lékařská anamnéza Raisy Smirnovové (rozená Martemjanovová), 32leté pracovnice keramického závodu, která onemocněla antraxem 9. dubna 1979.
Nakažená žena trpěla velmi vysokými horečkami, ztrátou vědomí a týden byla dokonce v kómatu. V jejím případě nakonec pomohla speciální vakcína. Lékaři jí sice prozradili, co jí bylo, nicméně do propouštěcí zprávy uvedli pouze to, že šlo o sepsi, a přiměli ji k tomu, aby podepsala mlčenlivost na 25 let.
Po uplynutí lhůty v roce 2015 Smirnovová žalovala ministerstvo obrany a žádala kompenzaci, státní zástupci ale uvedli, že nemá doklady prokazující onemocnění antraxem. Žena přitom dodnes trpí chronickými plicními problémy, kvůli kterým opakovaně musí být hospitalizována.
Na snímku: Letecký pohled na Centrální městskou nemocnici č. 40 ve Sverdlovsku, kde se většina nakažených léčila.
Podobné praktiky jako u výše zmíněné ženy nebyly ničím neobvyklým. Téměř všechny lékařské záznamy o průběhu onemocnění u nakažených totiž KGB stornovala. Agenti převlečení za lékaře poté roznášeli rodinám pozůstalých zfalšované úmrtní listy.
Na snímku: Zdravotní sestra v bílém plášti a čepci připravuje injekce v procedurální místnosti městské klinické nemocnice č. 40 ve Sverdlovsku.
Podmínky v nemocnici byly příšerné. Zdravotníci pracovali bez ochranných obleků, pouze se dvěma plášti a improvizovanými rouškami. Injekční stříkačky se musely sterilizovat vařením, protože jednorázové tehdy nebyly k dispozici.
Na snímku: Zdravotní sestra v bílém plášti a čepci upravuje infuzi u lůžka hospitalizované pacientky v městské klinické nemocnici č. 40 ve Sverdlovsku.
Městská nemocnice musela během jediné noci vyhradit celé oddělení a vytvořit improvizovaný infekční lazaret pro 500 osob. Mnoho pacientů vyžadovalo nepřetržitou péči, zdravotníci pracovali ve čtyřiadvacetihodinových směnách a často spali přímo na chodbách nemocnice. Kvůli riziku nákazy totiž raději nechodili domů.
I přes tyto hrůzné okolnosti lze ale mluvit o štěstí. Kdyby toho dne foukal vítr jiným směrem, zanesl by spory do obydlené oblasti města a obětí by nejspíš byly tisíce.
Lež o kontaminovaném mase
Na snímku: Petr Burgasov, hlavní státní hygienický lékař SSSR, architekt dezinformační kampaně během sverdlovského incidentu.
Úřady se pochopitelně snažily celou záležitost zamést pod koberec. V dubnu 1979 proto bylo oznámeno, že zdrojem nákazy je kontaminované maso, které pocházelo z nemocného dobytka. Této verze se poté vyšší místa držela roky.
Pravda vyšla najevo teprve v roce 1992
Na snímku: Úmrtní list občanky Alexandry Michajlovny ze Sverdlovsku, která zemřela 13. dubna 1979 ve věku 65 let.
Jako oficiální příčina úmrtí ženy je v dokumentu uvedena diagnóza „sepsis 002“ – krycí kód, který sovětské úřady používaly pro oběti antraxu, aby zakryly pravou příčinu epidemie. Stejný kód se objevoval také v pracovních neschopenkách přeživších.
Teprve po pádu SSSR v roce 1992 bylo možné nahlédnout do autentických pitevních protokolů, které prokázaly inhalační antrax jako skutečnou příčinu úmrtí. Úmrtní listy s kódem „sepsis 002“ se později staly důkazem rozsahu sovětského utajování.
Na snímku: Harvardský biolog Matthew Meselson (uprostřed) s ruskými spolupracovníky na hřbitově ve Sverdlovsku během terénního výzkumu v roce 1992 nebo 1993. Tým na kapotě automobilu studuje mapy a dokumenty, na nichž zaznamenávají přesnou lokalizaci hrobů obětí antraxové epidemie z dubna 1979.
Jelcinovo přiznání
Na snímku: Boris Jelcin, prezident Ruska
Teprve v květnu roku 1992 někdejší ruský prezident Boris Jelcin oficiálně přiznal, že v Sovětském svazu probíhal tajný program vývoje biologických zbraní.
Na kůži tvoří antrax vředy
Kožní antrax začíná jako nenápadný svědivý pupínek. Postupně se z něj ale stává velký a bolestivý vřed, který vypadá jako spálenina. Dostavuje se také otok.
Nikdo nebyl potrestán
Na snímku: Sverdlovsk v éře studené války, pohled na centrum města
Plukovník Černyšev, který byl za incident zodpovědný, za něj nikdy nebyl souzen a nečekal ho ani žádný jiný postih. Oficiálně totiž k žádné nehodě v továrně nikdy nedošlo.
