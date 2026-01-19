Přeskočit na obsah
Smrt přišla po větru. Sověti 13 let tajili masakr, který způsobil chybějící filtr

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Sovětský svaz, Sverdlovsk, duben 1979. Městem se šíří podivná nemoc. Lidé umírají v bolestech, pitevní protokoly mizí v trezorech KGB. Oficiální verze? Špatné hovězí. Skutečnost byla mnohem děsivější. Z tajné armádní laboratoře unikl neviditelný mrak spor antraxu. Stačilo, aby vítr foukl jiným směrem, a město by se stalo hřbitovem.

Den, kdy spory smrti zasáhly Sverdlovsk

Dnešní Jekatěrinburg se během sovětské éry jmenoval Sverdlovsk. Právě tam v 70. letech, konkrétně v dubnu roku 1979, došlo k tragickému incidentu. Z tajného sovětského vojenského zařízení totiž nešťastnou náhodou unikly spory antraxu. Následky byly děsivé - oběti se počítaly na desítky.

