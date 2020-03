Vtip, hravost i nihilismus. Galerie Smečky vystavuje díla slovenských asamblážistů

V Galerii Smečky je k vidění doposud největší výstava slovenské asambláže v Česku. Trojrozměrná technika, kterou poprvé představil Pablo Picasso, se do Československa dostala přes avantgardní proudy a kolážistům rozvázala ruce. Vedle útržků z papíru začali umělci recyklovat osobní či nalezené předměty, jako byly brýle, kružítka, koberce či brzdové destičky z automobilů.

Asambláž by se dala charakterizovat jako trojrozměrná koláž. Umělci recyklují staré předměty a dávají je dohromady do zcela nového významu. Díla tvoří materiály, jako je dřevo, písek, kov, plast či kámen, doplňuje kurátor výstavy Miro Procházka.

"Po výtvarné stránce je asambláž často experimentem. Co se týká samotného vyjádření, má celou řadu forem, ať už se jedná o osobní příběhy, reakci na politiku, čistý humor, či nihilismus."

Výstava nabízí díla čtyřiceti slovenských umělců, kteří se v asambláži pohybovali či pohybují od 60. let minulého století. Mezi nejznámější tvůrce patří například Stanislav Filko, přezdívaný "chameleon v umění", Mira Haberernová anebo Helmut Bistika.

"Asambláž není určující technika. Tvoří ji umělci z různých odvětví, nejčastěji však malíři a sochaři. Řekl bych, že pro sochaře měla největší smysl v 90. letech minulého století, kdy s komunismem skončily také zakázky na monumentální sochy," říká Miro Procházka a s nadsázkou dodává: "Myslím si, že sochaři k asambláži přilnuli hlavně proto, aby měli v ateliéru co dělat a neupili se k smrti."

Rozkousaný koberec, kružítka i žvýkačky

Díla slovenských asamblážistů provokují, baví a vzbuzují úžas. Jsou tu instalace z poštovních známek, žvýkaček, starých kružítek i keramiky z 19. století. Mnohdy se k nim přitom pojí i vtipná legenda.

"Osobně mám nejraději asambláž od Helmuta Bistiky. Jak vidíte, je na ní nakreslený pes a vpředu jsou nalepená vlákna, která to zvíře vzteky vytahalo z koberce, když bylo samo doma," usmívá se kurátor.

Dokopydanie: Slovenská asambláž Galerie Smečky, Praha: od 26. února do 30. dubna

Vstupné: děti, studenti, senioři od 65 let a ZTP mají vstup zdarma, stejně jako držitelé Zákaznické karty Pražské plynárenské, ostatní zaplatí 50 korun.

Více informací na www.galeriesmecky.cz.

"Tady je zase dílo, do kterého je vložený kus plechu. Proč? Protože autor čtyři dny poslouchal, jak mu drnčí pod okny, a když už to nemohl vydržet, šel, plech sebral a to své utrpení hned zvěčnil," vypráví.

Dokopydanie (dání dohromady, pozn. red.) osobních příběhů je to, co je na asambláži zcela výjimečné. Své o tom ví i Mira Haberernová, slovenská malířka, která "spojením různých materiálů vyjadřuje společenskou deformaci 60. let".

V pořadí už 70. výstava bude v Galerii Smečky do konce dubna. Podle kurátora je to doposud největší dokopydanie slovenských asamblážistů na území Česka, které mapuje techniku a výtvarné experimenty asambláží z minulosti i současnosti.