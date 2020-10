Porno vztahům neškodí, ale nesmíte se při jeho sledování cítit provinile, tvrdí vědci

Sledování porna nemusí mít nevyhnutelně negativní dopad na fungování partnerských vztahů. Záleží na tom, jestli partneři pociťují při jeho sledování, že je na jejich chování něco špatně. Pokud jim porno připadá morálně v pořádku, nijak jim ve vztazích neškodí. Vyplývá to z výzkumu amerických psychologů.

Dosavadní výzkumy na poli psychologie zjistily, že porno může partnerské vztahy ovlivňovat jak negativně, tak pozitivně. Závěry nové studie ovšem naznačují, že negativní důsledky pornografie se projevují jen ve vztazích, kde aspoň jeden z partnerů porno sleduje, přestože se mu to morálně příčí. Informoval o tom psychologický web PsyPost.

"Výzkumů o konzumaci pornografie, které by u lidí zohledňovaly jejich morální postoje, je zatím relativně málo. Přitom se nabízí, že když člověk dělá něco, co se úplně neslučuje s jeho hodnotami, přesvědčením, nebo dokonce vírou, může mu to působit psychické trápení," vysvětlila vedoucí výzkumu Raquel Guidryová, proč si danou problematiku vybrala.

Spolu s dalšími americkými psychology vytvořila dotazník, který následně nechala přes internet vyplnit muži a ženami ve věku mezi 18 a 73 lety. Mezi respondenty byli zahrnuti jen lidé, kteří v té době žili v dlouhodobém monogamním vztahu a kteří se v uplynulém půlroce dívali na porno. Celkově šlo o 287 osob.

Dotazovaní odpovídali na otázky týkající se pocitů úzkosti, deprese, spokojenosti ve vztahu a spřízněnosti se svým partnerem. Dále měli uvést, kolikrát si v uplynulém měsíci porno pustili a jaké pocity ze svého chování měli.

Statistická analýza vědcům zprvu ukazovala, že konzumace pornografie vede k úzkosti a depresi. Při detailním pohledu však tým zjistil, že tahle souvislost platí jen v případech, kdy dotazovaným porno připadá morálně nepřijatelné. "Lidé s dlouhodobým vztahem, kteří se na porno dívají častěji a cítí se ve vztahu k němu více morálně rozpolcení, tedy bývají úzkostnější a depresivnější," upozornila Guidryová.

Pokud si je člověk se svým partnerem hodně blízký, nemusí podle ní časté sledování pornografie jako takové vůbec přinášet nižší spokojenost ve vztahu. "Lidé jsou ve vztazích podle našich zjištění nespokojení až v situaci, kdy se na porno dívají, ale vyvolává to u nich úzkostné a depresivní pocity," dodala psycholožka.

