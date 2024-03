Lidé u její cukrárny škemrají, ať už otevře. Za dezerty s překvapením jezdí zdaleka

Kateřina Kloudová ráda pekla odjakživa. Ale až touha po dokonalém větrníku dodala mladé mamince energii ke splnění snu o vlastní cukrárně. Větrník je jediným českým dezertem v jejím podniku. Ostatní vychází z moderní cukrařiny, která dnes z velké části vzniká ve Francii. A tak si v Panské ulici v Českých Budějovicích můžete dát zákusek jako z Paříže anebo osvěžující kousek ve tvaru ovoce.

Za moderními dezerty z cukrárny Slaďme se jezdí lidé z širokého okolí. "Jsme z Jindřichova Hradce. Dcera paní cukrářku sleduje na Instagramu a dnes mám dovolenou, tak jsme přijely ochutnat. Musely jsme tu být už na desátou. Dcera říkala, že odpoledne může být vyprodáno," říká zákaznice od jednoho ze stolečků.

Ona má na talířku rozjedený větrník a její dcera zelený dezert ve tvaru pistácie. Obě jsou velmi spokojené. "Já jsem ulítlá na větrníky a musím říct, že jsem je už ochutnala v těch lepších cukrárnách. A tenhle je fakt vynikající, bezkonkurenční," dodává.

O tom, že je o cukrárnu opravdu zájem, svědčí úsměvná historka. "Otevíráme v deset, ale v cukrárně jsem byla kolem deváté a před okny mi postával nějaký pán. Bylo mi to trochu nepříjemné. Pak přijel dodavatel a on s ním vklouzl dovnitř. Prosil mě, jestli už si nemůže něco koupit, že přijel z Plzně a za chvíli mu jede vlak zase zpátky. Koupil dezerty i pro sestřenici a odjel," říká Kateřina Kloudová.

"Baví mě, když vás v dezertech něco překvapí. U větrníku jsou to drcené karamelové sušenky. U pistácie miluju špetku soli. Zákazník to začne vnímat a zkoumat, co ho tam překvapilo, a chuťové pohárky se najednou rozjedou. Takové experimenty mám ráda," popisuje cukrářka svůj přístup.

V hlavní roli větrník

Právě větrník, který je posypaný drcenými karamelovými sušenkami, je největší chloubou mladé cukrářky a svým způsobem může za to, že dnes cukrárna Slaďme se existuje.

Vlastní podnik chtěla už od 15 let. Během pandemie se s rodinou přestěhovala na rok na jižní Moravu, kde začala ještě víc péct. V Dolních Dunajovicích ochutnala skvělý větrník a rozhodla se, že chce mít ještě lepší.

"Trvalo mi dalšího tři čtvrtě roku, než jsem ho udělala podle svých představ - tedy aby nebyl příliš sladký a aby vynikly všechny komponenty," vzpomíná majitelka budějovické cukrárny.

Cukrářská akademie a inspirace Francií

Cesta za snem nebyla jednoduchá. "I když mám Moravu moc ráda, táhlo nás to zpátky do Budějovic. Při návratu jsme tedy s manželem řešili, zda si pořídíme vlastní bydlení, anebo naše úspory půjdou do mého podnikání a vzdělávání. Takže jsme v podnájmu a plním si svůj obrovský sen," líčí cukrářka s tím, že jednou by přece jenom chtěla otevřít další cukrárnu v Mikulově.

Když Kateřina Kloudová mluví o vzdělávání, má na mysli minulé léto, kdy jezdila do cukrářské akademie Heleny Fléglové. A důkaz o tom, že je majitelka cukrárny na absolvování kurzů velmi pyšná, najdete hned na prosklené vitríně s dezerty.

Všechny kousky vypadají krásně, nejfotogeničtější jsou ale ty ve tvaru hrušky, citrónu nebo manga. Jindy je v nabídce třeba ještě třešeň nebo malina. Po tomhle ovoci se sice rozhodně nezhubne, ale taková kalorická bomba to není. Ovocné zákusky jsou až překvapivě lehké a osvěžující.

Moderní dezerty vznikají ve Francií. Ty ve tvaru ovoce proslavil francouzský cukrář Cédric Grolet, který je velkým vzorem i pro Kateřinu Kloudovou. Francouzi jsou zkrátka gurmáni a umí si pohrát s ingrediencemi a chutěmi. O vzhledu lákavých dezertů ani nemluvě.

Francouzská cukrařina je kreativní a to majitelku cukrárny Slaďme se baví. V její nabídce tedy často najdete věnečky Paris-Brest, podlouhlé pečivo z odpalovaného těsta Éclair nebo francouzské větrníčky, který se říká Choux.

Kokosová Opera

Nejnovějším kouskem ve vitríně je kokosový dezert Opera. Uvnitř je bílá belgická čokoláda, šlehaný mousse, tedy šlehaná pěna z praženého kokosu. Je to prý něco výraznějšího, než kdyby v něm byl obyčejný kokos. Chutná trochu jako tyčinka Bounty, ale je zdravější.

Tento dezert má zajímavý příběh. "Inspiruju se a pak si domýšlím. Kokos jsem dlouho konzultovala s Helenou. Jmenuje se ale Opera na počest šéfa opery Jihočeského divadla Tomáše Ondřeje Pilaře, který mě při tvorbě dezertu podpořil. Měli jsme spolu dohodu, že když si Operu nikdo nekoupí, bude si muset všechny kousky dát sám. Nakonec na něj skoro nezbylo," říká žena, na které je vidět, že ji její práce hodně baví.