Sklenice, papír a jablko. Tiktoker poradil, jak se v létě zbavit otravných octomilek

Lidé se v létě kromě veder potýkají v bytech často s další nepříjemností – otravnými malými muškami octomilkami. Tiktoker z ruského Petrohradu Andrej Emelianov přišel s trikem, jak se drobného hmyzu zbavit jednoduše a bez chemikálií. Video s návodem získalo na TikToku 7,8 milionu zhlédnutí.

Andrej přišel s jednoduchou radou, kterou zvládne doma každý. Nejprve si nakrájel ovoce na kousky, to pak nasypal do sklenice a do ní vložil papírový trychtýř.

Jak měl dokázat další záběr - trik opravdu zabral. V lahvi se uvěznilo několik desítek malých mušek, které nebyly schopné vyletět ven. Mnozí uživatelé TikToku trik ocenili, jiní přišli s dotazy. "Je to jablko, nebo broskev? Funguje to s obojím?" ptal se uživatel jménem Rytasol.

Někteří tiktokeři zase přišli s jinou, podle nich lepší, radou. "Je lepší smíchat ocet a mýdlo ve sklenici. Ocet mušky naláká, zatímco mýdlo je udrží uvnitř tekutiny, odkud nedokážou vyletět pryč. Tímto způsobem máte všechny mušky, které se živí ovocem, do večera ve sklenici," okomentovala uživatelka Louise.