"Větší šance na přežití." Medik radí, co dělat před jízdou autem, mnohé to překvapilo

Pokud si před jízdou autem dojdete na záchod, máte větší šanci na přežití v dopravní nehodě, tvrdí TikToker a student lékařské fakulty na kanále Med Explained 2 You, který se zabývá lékařskými radami co nejširšímu publiku na různých sociálních sítích.

"Větší šance na přežití". TikToker radí, co dělat před jízdou autem | Video: Reuters

Podle medika může vyčurání se před jízdou autem potenciálně zachránit život. "Je to proto, že váš močový měchýř je jako balonek, když se vymočíte, balonek se vypustí, a když to držíte, nafoukne se," vysvětluje TikToker.

Když se člověk dostane do dopravní nehody s nafouknutým močovým měchýřem, je podle něj pravděpodobnější, že měchýř praskne. "Může to být fatální a vést k rychlé smrti," říká ve virálním videu. Prasklý močový měchýř může vést k vážným komplikacím, jako je infekce způsobená únikem moči do břicha, sepse a selhání ledvin.

I když se prasklý močový měchýř objevuje poměrně vzácně, je nejčastěji způsoben úrazem, třeba při autonehodě. Podle studenta lékařské fakulty má močový měchýř menší šanci prasknout, když je vyprázdněný. "I když se to v tom případě stane, může dojít jen k extraperitoneální ruptuře břicha (poranění související například s frakturou pánve), což je mnohem menší problém," vysvětluje mladík.

"To si přidám na seznam věcí, kterých se bojím," uvedla TikTokerka Cat Valencia. Video okomentovala i Mariana Lopezová, která přidala osobní zkušenost. "Tohle se stalo mému manželovi, díky Bohu, že mu lékaři zachránili život," napsala.

