Video: "Nemohl jsi počkat do zítra?" Posádka musela odbavit let kvůli jednomu muži

Američan Phil Stringer přišel 25. června ráno k letištní přepážce v Oklahoma City a myslel si, že jeho let do Charlotte v Severní Karolíně nebude ničím neobvyklý. Na místě ale kromě něj a pracovnice společnosti American Airlines za přepážkou nikdo nebyl.

"Podíval jsem se na ni a ptal jsem se: 'Všichni už nastoupili? Čekáte na mě?' A ona na to: 'Ne, zlato. Jsi jediný cestující,' " popsal mladý Američan, který měl původně letět o den dřív. U jeho letu bylo ale hlášeno opakované zpoždění. "Myslím, že to bylo dokonce sedm zpoždění za sebou. Snažil jsem se změnit si let, ale jediná možnost byla letět další den v devět ráno. To bych ale nestíhal své pracovní schůzky, které jsem měl domluvené," dodal Stringer.

Nakonec zjistil, že je jediným pasažérem v letadle a posádka byla povolána z hotelového pokoje, aby odbavila let jen kvůli němu. "Když jsem přišel k přepážce, viděl jsem členy posádky, kteří řešili, proč museli dorazit kvůli jednomu člověku. Hned se mnou začali vtipkovat stylem: 'Kámo, no tak ale, to jsi nemohl počkat do zítra? Nedostaneš žádné občerstvení. Budeš muset sedět úplně vzadu, na sedadle uprostřed,' říkali z legrace," popisoval Američan.

Nakonec si Stringer i posádka let společně užili. "Nebyla to ideální situace. Já nechtěl čekat 18 hodin na svůj let, oni se nechtěli vláčet z hotelu na letiště kvůli jednomu pasažérovi. Mohli jsme se k tomu postavit negativně, nebo pozitivně. Nakonec to byla super atmosféra, povídali jsme si a užili si zábavu. Dokonce jsme si vyměnili telefonní čísla a máme skupinový chat," uvedl mladý muž.

Američan celou situaci natáčel a později ze záběrů vytvořil krátký sestřih, který zveřejnil na sociální síti TikTok. Jeho video vidělo 50 milionů lidí. "Věděl jsem, že to video bude mít úspěch, proto jsem situaci hned natáčel, ale nečekal jsem, že to bude mít až takový ohlas," doplnil Stringer s tím, že chtěl lidem také ukázat, že nehledě na to, co se jim stane, všechno jde zvládnout, když si člověk udrží pozitivní přístup.

Akrobatický pilot požádal partnerku o ruku v letadle. Pak jí "naložil" třicet výkrutů