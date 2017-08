Známý český youtuber FattyPillow těží ze své obezity. Váží 180 kilo a trpí úzkostmi

před 7 minutami

Statisíce fanoušků nadšeně sledují jeho často neestetické přecpávání se před kamerou. Karel Sivák si nejprve říkal Tlustej Kárl a zkoušel prorazit jako raper. Nakonec se ale stal youtuberem, lidé ho znají pod přezdívkou FattyPillow neboli "tukový polštář". Ze své tloušťky si dělá legraci a je důležitým faktorem jeho popularity, která přerostla z internetu do televize. Je však také zdrojem mnoha zdravotních komplikací. Nyní youtuber slaví pětadvacáté narozeniny.

Mezi populární české youtubery patří Karel Sivák, který 15. srpna slaví 25. narozeniny. Fanoušci jej ovšem znají spíše pod přezdívkou FattyPillow. Mladík původem z Třebíče se nejdřív pokoušel prorazit jako raper, to si ještě říkal Tlustej Kárl, nakonec v něm ale vyhrála touha bavit okolí.

Svůj kanál na webu Youtube spustil koncem roku 2014 a brzy už měl tisícovky odběratelů. Dnes jich je přes půl milionu, fanoušky má FattyPillow i na Facebooku nebo Instagramu.

Statisíce zhlédnutí mají také jeho živé streamy a videa na portále Twitch TV, který zjednodušeně řečeno slouží k tomu, aby fanoušci on-line sledovali, jak hrají počítačové hry jiní hráči.

Videa, na kterých komentuje své hraní her, ale i další věci, původně natáčel v pokojíčku v bytě své matky, před dvěma lety se ale přestěhoval do Prahy. To už jeho sláva přesáhla hranice internetu a z hlavního města je přece všude blíž, a to nejen do televize, v níž se začal objevovat na stanici Prima Cool.

K častým tématům videí patří bavičova tloušťka, která inspirovala i jeho přezdívku (česky znamená tukový polštář), marná snaha zhubnout i komentování a konzumování nejrůznějších pochutin. Jeho mnohdy neestetické přecpávání se před kamerou jedni nadšeně sdílejí, druhým je mírně nevolno a nechápou, co na tom obdivovatelé vidí.

Jídlo pochopitelně hraje důležitou roli i v jeho narozeninovém videu.

https://www.twitch.tv/fattypillow PREJ DOSTANU DORT!!!!!!!!!! NAROZENINOVÝ STREAM!!!! Zveřejnil(a) FattyPillow dne 11. Srpen 2017

Děkujeme. ❤ doufám že jste se bavili. Děkuji všem za přání, podporu a obrovskou sledovanost. Doufám že budeme mít další úspěšný rok. 😊. Zveřejnil(a) FattyPillow dne 11. Srpen 2017

O obezitě hovoří zcela otevřeně, označuje se například za "největšího tlustoprda na světě".

Jak ale sám přiznává, právě tloušťka mu je v poslední době na obtíž.

Ještě před dvěma roky vážil FattyPillow 160 kilogramů, letos začátkem léta už váha ukazovala o 20 více. Kvůli tomu se nevejde za volant, aby si konečně mohl udělal autoškolu, ale také mu hrozí vážné zdravotní potíže, jak sám přiznává.

"Dneska vážím přes 180 kilo, trpím úzkostmi a bolestmi zad," svěřil se svým fanouškům v červnu, kdy odstartoval FattyPillow svůj pokus zhubnout.