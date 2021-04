Senioři to chtějí taky. Černobílé akty starších párů bourají tabu sexu ve vyšším věku

Sex není jen pro mladé lidi s pevnými a silnými těly, člověk si ho může stejně tak užívat i v pokročilejším věku, tvrdí kampaň britské neziskové organizace Relate. Ta se rozhodla otevřít tabuizované téma intimního života seniorů přes černobílé intimní portréty několika starších párů.

Britská organizace Relate, která se věnuje poradenství v oblasti partnerských vztahů, rozjela dobročinnou kampaň Let's Talk The Joy of Later Life Sex (Pojďme si povídat o radosti ze sexu v pokročilejším věku). Jejím cílem je ukázat, že starší lidé mají také sexuální potřeby, a narušit tak stereotypní představu, že sex patří jen k mládí.

Módní fotograf Rankin si v rámci kampaně pozval do ateliéru pět starších párů, heterosexuálních i homosexuálních. Ty zachytil nahé nebo jen spoře oděné, a vznikly tak černobílé intimní snímky, které by se brzy měly objevit na billboardech po celém Spojeném království. Informoval o tom zábavní web LADbible.

"Intimitu a blízkost druhého člověka potřebujeme všichni. V těchto časech to platí víc než kdy jindy a věk je skutečně jen číslo. Láska a vášeň jsou univerzální věci, o kterých píšeme knihy, písničky i filmové scénáře, a v pozdějších letech se na tom nic nemění," zdůraznil Rankin, který se do projektu zapojil bez nároku na honorář.

"Z médií se někdy může zdát, že sex je vyhrazený jen pro mladé lidi s perfektními těly, což je ovšem velký omyl. Senioři sex mají také. Někteří v posteli rádi zkoušejí nové věci, jiní jen touží po tom, aby svému partnerovi mohli dát najevo náklonnost, třeba prostřednictvím polibků," upozornila sexuoložka z organizace Relate Gail Thorneová.

Neschopnost mluvit o svých touhách a potřebách může mít podle ní negativní dopad na sebedůvěru a partnerské porozumění. "Právě proto chceme o tomto problému otevřít širší společenskou diskusi, která ve finále pomůže nejen seniorům, ale nám všem," dodala Thorneová.

Mohlo by vás zajímat: Stáří nemá hodnotu, přestaly fungovat rodiny, říká ředitel organizace Elpida