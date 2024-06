"Nevěděli jsme, co nás čeká." Koupili pozemek v CHKO a na něm navrhli novou chalupu

Postavit si nový dům v chráněné krajinné oblasti chce někdy pevné nervy. Barbora a Petr by mohli vyprávět. Před pěti lety koupili pozemek u Janova nad Nisou v Jizerských horách s tím, že na něm postaví novou chalupu. "Nechtěli jsme žádné moderní monstrum, ale roubenku, která se bude lehce lišit od těch, co už tady jsou. Ale to jsme narazili," říkají.

"Byla i naše chyba, že jsme si dopředu nezjistili všechna omezení, která se s novostavbou v chráněné krajinné oblasti pojí," přiznává u jídelního stolu v podkroví nové chalupy Semerink její majitelka. Když se svým mužem v roce 2019 koupili pozemek ve vysněných horách, netušili, jak přísným pravidlům budou ze strany orgánu pro ochranu přírody čelit. "Různými změnami na stavbě jsme strávili tři roky. Nakonec jsme ale myslím našli s úředníky dobrý kompromis," říká majitelka chalupy. Přiznává, že stavět v CHKO se místy zdálo nad jejich síly.

Pozemek nedaleko Bedřichova koupili v dobrém čase, ještě než začala pandemie koronaviru. Podobu chaty několikrát předělávali, aby vyhovovala nárokům, které jsou se stavbou v chráněné krajinné oblasti spojené. "Asi čtyřikrát jsme měnili projektanta, i kvůli jejich vytíženosti, a nakonec jsme se domluvili s jednou místní firmou, která tady v okolí staví už asi 25 let. Plácli jsme si, ale pak začala válka. Ceny materiálů šly rapidně nahoru a náklady na stavbu byly v tu ránu dvakrát vyšší," popisuje Barbora další překážky, které stavbu pozdržely.

Měli pocit, že jim hvězdy nepřejí. V létě roku 2022 proto zvažovali, že pozemek prodají. Nakonec si ho ale nechali a s projektanty navrhli takový dům, s nímž se přiblíží původnímu rozpočtu. "Původně jsme chtěli dům částečně na pilířích, které bychom následně zaklopili, až se vybuduje sauna. Úřad nám to ale nepovolil. Chtěli jsme mít také v jedné části pultovou střechu, jak to na horských chalupách bývá, ale ani to nám neprošlo, protože máme dům moc malý. Dům v CHKO zkrátka musí splňovat velmi přísné nároky, ale ve výsledku je to tak asi správně," myslí si paní domu, která by o jednotlivých změnách v podobě domu dokázala vyprávět hodiny.

"Zkoušela jsem si prosadit alespoň jinou skladbu malých prkének do štítu, ale neuspěla jsem," popisuje s nadsázkou majitelka chalupy, jak si na úřadu chtěla prosadit svou. Do budoucna by v chalupě chtěli trávit dovolené a možná se do ní i přestěhovat. Ale to až děti odrostou. Zatím ji nabízí ke krátkodobému pronájmu, aby částečně splatili náklady. Své si tady najdou hlavně milovníci hor a krásných výhledů. Podívejte se.