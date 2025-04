Polovina dětí pije energetické nápoje, zákaz nepomůže. Klíčová je osvěta, tvrdí svaz

Pokud by v Česku platil zákon zakazující nákup energetických nápojů osobám mladším 15 let, polovina dětí by zákaz obcházela. Děti by si nechaly kupovat nápoje někým starším nebo by si je pokusily i přes zákaz koupit samy. Problém by měla vyřešit osvěta.

Vyplývá to z průzkumu agentury ResSOLUTION Group pro Svaz výrobců nealkoholických nápojů, který se uskutečnil loni v listopadu. Svaz se už dříve postavil proti záměru omezit prodeje energetických nápojů, preferuje osvětu a vzdělávání dětí. Nejčastější reakcí na zákaz prodeje by podle průzkumu bylo, že by si děti nechaly nápoje kupovat někým starším, což uvedlo 41 procent respondentů. Koupit si nápoj i přes zákaz by se pokusila téměř čtvrtina dětí. Související Latte, limonáda a energetický drink. Mladý Američan zemřel kvůli rychle zkonzumovanému kofeinu "Výsledek jednoznačně potvrzuje naše dlouhodobé argumenty, že osvěta je nepochybně klíčová a výrazně účinnější než jakákoli regulace, která problém neřeší, ale pouze přesouvá jinam," uvedl prezident svazu Michal Dyttert. Regenerace po výuce Online průzkumu se zúčastnilo 1016 respondentů ve věku od 12 do 18 let. Polovina dětí obvykle pije energetické nápoje, když potřebují doplnit energii. Z dětí, které konzumují nápoje alespoň jednou za čtvrt roku, jich 65 procent nápoje konzumuje během odpoledne. "Odpovědi naznačují, že děti nápoje často pijí kvůli potřebě regenerace po školní výuce, a tedy v souladu s tím, pro co jsou energetické nápoje určené," tvrdí svaz. Na otázku, proč děti pijí energetické nápoje, 59 procent uvedlo, že jim nápoje chutnají. Kvůli povzbuzení či dodání energie pije nápoje 40 procent dotázaných. Vliv takzvaných influencerů nebo reklamy uvedlo podle svazu nízké procento respondentů. Ověření věku a další změny Svaz si myslí, že pokud se energetické nápoje pijí v přiměřeném množství a lidé respektují upozornění na obalu, konzumace je bezpečná. Novela počítá s tím, že energetické nápoje by se vůbec nesměly prodávat ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí a na akcích určených dětem do 15 let. Prodej prostřednictvím automatů a internetu by byl možný jen za podmínky ověření věku kupujících. Reklama na tyto nápoje by nesměla mířit na děti a nesměla by nabádat k jejich nestřídmé konzumaci. Mezi mládeží podle předkladatelů novely existuje problém s rizikovou konzumací energetických nápojů. "Výskyt chorob, které jsou spjaty s nadměrnou konzumací slazených nápojů, je v ČR vysoký a má stoupající trend, a to i v dětské populaci," uvedli v důvodové zprávě. Konkrétně autoři novely zmínili riziko nadváhy nebo obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, nervozity, pocitů úzkosti a poruch spánku. Navrhovaný zákaz podpořila letos začátkem března Sněmovna. Energetické nápoje pije podle české části mezinárodní studie nejméně dvakrát týdně pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Je jich zhruba 70.000, v roce 2018 jich bylo 40 až 50 tisíc. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein, podle zákona jsou i označené jako nevhodné pro děti a kojící ženy.