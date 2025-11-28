Za podnikem, který byste v těchto místech nečekali, stojí jediný člověk: Tomáš Novotný, nebo "Tomášek", jak o sobě s oblibou mluví. Sedmatřicetiletý muž, pro kterého je Bufáč nejen prací, ale i domovem, životním stylem a terapií.
Přes Mexiko, Thajsko i kanadskou vinici
Tomášek je doslova dítě gastronomie. Už na střední škole studoval na číšníka a mnoho let strávil "na place". Jako číšník, barman - prostě člověk mezi lidmi. Ještě nevařil, ale zato cestoval. Mexiko, Srí Lanka, Thajsko, rok života strávil v Kanadě… a pokaždé ho to táhlo do malých rodinných bister, kde se rodila jeho touha jednou si otevřít taky takové.
V Kanadě poprvé okusil práci mimo gastro - na vinici. Ale jak říká: "Stejně mě to vedlo zpátky." Po návratu domů se rozhodl, že už nechce dělat pro někoho jiného. A tak vznikl první Bufáč: foodtruck, který rozjel společně s jeho kamarádem.
A název padl během jedné vteřiny - ani neví jak. A tak do měsíce otevřeli. Jenže pak přišel covid.
Vyhoření, rozchod… a znovuzrození
Foodtruck první rok provozu doslova spolykal Tomáškův život. Připravoval vše doma na sporáku, noci trávil u hrnce - a i když přítelkyně ochutnávala první týden s velkým nadšením, po roce už jeho gastro byznys nezvládala a odstěhovala se. "Vlastně mě to vůbec nepřekvapuje. Chápu to," směje se dnes.
Po čase foodtruck, do kterého dal vše, prodal. Proč? Vyhořel. A tak si vyzkoušel pokládání podlah i další práce, u kterých však nikdy moc dlouho nevydržel. Stále ho to táhlo zpět - do gastra. Proto si řekl, že dá Bufáči poslední šanci. Buď to vyjde - nebo už nikdy.
A vyšlo to.
Domov se neopouští
Lokalita Bufáče působí skoro až absurdně. Hřbitov, pole, zahradnictví, parkoviště a kruháč. "Jedno z nejtěžších míst," říká sám majitel místa. Ale logika byla jasná: vyrostl na pomezí Kunratic a Šeberova, foodtruck místní znali a nechtěl začínat úplně jinde od nuly. Navíc prostor byl finančně dostupný. "A přišel jsem na to, že i kdybych vařil třeba v lese, lidi si mě najdou, když dělám věci kvalitně," míní. A skutečně - sem nikdo nepřijede náhodou.
Přechod z foodtrucku do kamenného Bufáče byl pak jako nadechnout se po dlouhém běhu. "Najednou máte záchod, kuchyň, sklad. Nemusíte všechno vozit, pak doma mýt, vařit celou noc. Zavřete dveře a máte hotovo," popisuje.
Otevřel před rokem a půl a od té doby se učí především jedinému: vytrvat. Začátek byl bouřlivý, pak to opadlo, ale třeba návštěva influencera Adama Runduse podnik na chvíli vystřelila do vyšší ligy. "Od té doby víme, že je ideální je taková zlatá střední cesta - úspěch, ale ne masakr za masakrem," dodává.
Menu, které překypuje chutí
Symbióza tří kuchyní vznikla v Bufáči přirozeně. Největší inspirací ale bylo Mexiko, kde Tomáš strávil tři měsíce. Právě tam jedl téměř výhradně tacos, které zapíjel Coronou s limetkou a nasával atmosféru místních bister. "A nikdy mě to neomrzelo," směje se. A právě z Mexika se vrátil bez peněz zpátky k mamince, ale přivezl si největší lásku: birria tacos. Jedno ze dvou nejoblíbenějších a charakteristických jídel Bufáče.
To druhé? Smashburger. "Já sám burger nemusím, ale tenhle je fakt dobrý. Proč? Protože je jednoduchý. Není v něm žádná zbytečná zelenina, hlavně ne rajče. Na zeleninu si moc nepotrpíme. Je v něm jen kvalitní hovězí, slanina, čtyři hodiny tažená karamelizovaná cibule, majonéza a výborná houska z pekařství na Chodovci. Nic víc a v tom je to kouzlo," přibližuje.
Klíčoví lidé a rozežraná prasata
Za nejdůležitější rozhodnutí považuje výběr lidí kolem sebe. Nejvíc vyzdvihuje Naďu, kolegyni z Ukrajiny, bez které by to prý celé nevzniklo. "Já to vymyslel, ale ona to odřela. Je moje pravá ruka," tvrdí Tomáš podle, kterého může Bufáč fungovat jen jako rodina. A nového člověka lze přijmout jedině jako jejího člena.
A jak sám říká, Bufáč je totiž místo pro "stejně rozezřaná prasata jako jsme my sami". Tedy pro lidi, kteří mají rádi tuk, majonézu, maso a margaritu. A taky pro ty, kteří se rádi vydají do gastro koutů, kam by jinak nikdy nezabloudili. "Polovina hostů mi říká, že prý v Šeberově nikdy předtím nebyla," doplňuje.
Kvitová v teplákách a hozená zástěra
Za rok a půl provozu se sešlo i několik zajímavých historek. Třeba ta, kdy Tomáš obsluhoval Petru Kvitovou a nepoznal ji. "Už dlouho říkám, jaký jsem velký fanoušek Petry Kvitové. No, a když k nám přišla poprvé, tak já ji ani nepoznal. Neměla raketu, neměla šaty, byla v teplákách. Tak jsem si to nedal dohromady," říká se smíchem.
To však není vše - ještě je tu třeba jeden příběh z kuchyně. "'Zahazuju zástěru a jdu domů', myslel jsem si, že to je jen slovní hříčka, ale tady se ukázalo, že není. Že to občas fakt někdo prohlásí a odejde. Někdy totiž někdo nepřekousne, že já jsem takový mikromanažer," směje se a dodává, že i právě proto nemůže do týmu přijmout jen tak někoho.
V práci plné tuku a majonézy jako doma
Volného času má minimum. A odpočinek najde jen v sauně - jinak žije jen podnikem. "Chtěl bych jednou rodinu, víc se věnovat kamarádům, ale zatím to nejde skloubit," přiznává, ale přesto dodává: "I tak mi nepřijde, že chodím do práce. Jdu domů."
Je vidět, že Tomáš Bufáčem opravdu žije. A tak není divu, že mu nabízejí rozjet i franšízy. Zatím však na podobný růst nemyslí - nejdřív chce stabilní, větší tým a plně funkční provoz. A pak možná odstartovat každodenní provoz. A na co je nejvíc pyšný? "Na tohle všechno. Že jsem to nevzdal," odpovídá milovník Mexika. Má za sebou pět let bojů, dluhů, vyhoření, restartů - a dnes podnik, který roste, má reputaci a buduje komunitu.
A co by měl podle něj vědět zákazník, který se k němu chystá? "Máme hodně majonézy, hodně tuku a birria tacos. Takže vlastně všechno dobrý, kvůli čemu byste měli přijít," uzavírá.