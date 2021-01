Rybáři zachránili naháče před krokodýly. Muž utíkal před policií a teď ho čeká soud

Dvojice rybářů zachránila z vod australského přístavního města Darwin muže, který se tam ve větvích stromů nahý skrýval před krokodýly. Když ho však dopravili do nemocnice, policie zjistila, že je obviněný z ozbrojené loupeže a snažil se utéct před zákonem.

Naháč v krokodýlích vodách. Muž byl na útěku před spravedlností, zachránili ho rybáři | Video: Associated Press

Rybáři Cam Faust a Kev Joiner, kteří se vypravili k vodám na okraji australského přístavního města Darwin, si zrovna připravovali pasti na kraby, když uslyšeli naléhavé volání o pomoc. Vydali se za hlasem a našli nahého muže zašpiněného od bláta a pokousaného hmyzem.

Byl to 40letý Luke Voskresensky, který později vypověděl, že se v místní divočině ztratil a čtyři dny tam přežíval tak, že jedl šneky. Oblečení podle svých slov roztrhal, aby si v neznámém terénu dělal stopy. "Jeho vysvětlení, proč je nahý, nám vůbec nedávalo smysl," citoval britský list The Guardian rybáře Fausta.

"Udělal si hnízdo na stromě a byl asi metr nad hladinou vody plné krokodýlů. Když jsme viděli, jak zle na tom je, že je slabý a dehydrovaný, rozhodli jsme se ho vzít na palubu našeho malého člunu a dostat ho do bezpečí. Říkali jsme si, že byl asi na hodně bujaré novoroční oslavě a pak se v křovinách ztratil," popsal Faust.

Aby se dal Voskresensky před návratem do civilizace trochu do pořádku, věnoval mu Faust svoje kraťasy a pivo. Když rybáři zakotvili v Darwinu, čekala tam na ztraceného muže už sanitka, která ho vzala do nemocnice, kde jej hlídala policejní ostraha. Strážníci ho totiž obvinili z odhalování na veřejnosti.

Když však policie Voskresenského identifikovala, zjistila, že jde o muže obviněného z ozbrojené loupeže, který byl na kauci propuštěný z vazby, ale zbavil se elektronického monitorovacího zařízení, čímž porušil nařízení soudu. Mluvčí policie informovala, že muž nyní opět sedí ve vazbě a na začátku února ho čeká další soudní stání.