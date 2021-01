Z kluziště květinářství. Majitel lední plochy obešel zákaz tím, že prodává květiny

Na první pohled to vypadá jako kluziště, ale oficiálně to kluziště není. Přijít sem můžete s bruslemi i bez nich a při vstupu zaplatíte za lístek do květinového skladiště. Provozovatel lední plochy v polském Štětíně se takto rozhodl obejít nařízení o zákazu provozu sportovišť kvůli pandemii koronaviru.

"Můžete skákat, plazit se nebo chodit po čtyřech… brusle mít nemusíte," uvedl majitel kluziště Tomasz Fornalski pro televizi TVN. Lidé, kteří kluziště na jihovýchodě města navštíví, zaplatí místo vstupenky na bruslařský ovál lístek do květinového skladu. A na ledové ploše si pak mohou vybírat z dostupných květin, které jsou rozmístěny po celém areálu. Podobně jako v České republice i v Polsku jsou sportovní aktivity kvůli pandemii koronaviru momentálně zakázány. A Tomasz Fornalski tak kluziště provozuje v rozporu s nařízením. Polský podnikatel si z toho však zatím nic moc nedělá. "Dokud nedostaneme oficiální vyjádření, že máme zastavit provoz, budeme pokračovat," citovala jej agentura Reuters. Štětínská hygienická stanice má však jiný názor. "Přijali jsme nezbytná opatření a majiteli nařídili, aby provoz zastavil, rozhodnutí nabývá účinnosti ihned," uvedla mluvčí hygieny Malgorzata Kaplanová. Fornalski ovšem není jediný kreativní podnikatel, který provozuje činnost i přes formální zákaz. Agentura Reuters připomíná, že provozovatel vleku v lyžařském areálu Szczyrk spustil jízdy pro sáňkaře místo lyžaře. A kopec je tak podobně jako v mnoha českých lyžařských areálech plný lidí. Policie vyhání lyžaře a sáňkaře i z německých sjezdovek: Policisté vyhánějí lyžaře a sáňkaře i z německých sjezdovek | Video: Reuters