Na první pohled to byl milý chlapec od vedle, ve skutečnosti měl ale temnou stránku, která ho později přivedla k drogám a hrubého násilí. Na svědomí měl Roman Postl pět lidských životů, spravedlnosti ale nakonec unikl.
Z milého chlapce se stal pětinásobný vrah
Roman Postl pocházel z Proboštova u Teplic a na první pohled nevybočoval z řady. Rodina i sousedé v něm viděli kluka z vedlejšího vchodu, který nemá problémy se zákonem. Nikdo netušil, že pod povrchem dřímá osobnost, která se zapíše do dějin české kriminalistiky tím nejtemnějším písmem. Postl byl nadprůměrně inteligentní, což mu pomáhalo maskovat jeho pravou povahu.
Dětství v Proboštově a potíže v prvním zaměstnání
Jeho dětství nebylo nijak výjimečné. Vystudoval střední průmyslovou školu a po maturitě začal pracovat jako celník v Cínovci. Právě tam, v divokých 90. letech, se poprvé střetl se světem zločinu. Místo hlídání hranic bral úplatky za propouštění aut bez proclení. Do vězení tehdy nešel, ale o práci přišel. Začal kšeftovat s ojetými vozy, což byl tehdy ideální krycí manévr pro první kontakty s drogami.
Rodinná tragédie ho přivedla k drogám
V 90. letech Postl prožil tragickou událost. Jeho sestra zemřela na rakovinu a od té doby začal mít chorobný strach, že umírá. Své pocity a bolesti se rozhodl tlumit morfiem, které sháněl, kde se dalo - nejprve u lékaře, později u pochybných překupníků. Dávky stále zvyšoval, takže po čase začaly ovlivňovat jeho psychiku. Všude viděl duchy, byl paranoidní a za volantem se choval nepředvídatelně. V roce 1998 byl dokonce souzen za výtržnictví a ublížení na zdraví, ještě během vyšetřování ale přišlo něco mnohem horšího.
První krev: masakr v Černém Orlu
Postl si 29. března roku 1998 vyrazil do restaurace Černý Orel na diskotéku. Popíjel a je možné, že byl také pod vlivem drog. Před dívkou, na kterou chtěl udělat dojem, se poté pochlubil pistolí a dokonce vystřelil do vzduchu. Následovala hospodská mela, když se ho pokusil vyvést vyhazovač, Postl ho chladnokrevně zavraždil pěti ranami. S rukama nad hlavou pak z místa činu odešel jako v transu. Svědci vypověděli, že Postl střílel s naprosto nečitelným výrazem, jako by šlo o mechanickou činnost, nikoliv o vraždu člověka.
Ve vězení se choval zcela vzorně
Dopis, který Postl napsal v roce 2007 z vězení otci, doklad jeho snahy působit jako „napravený“ a vzorný vězeň. Za vraždu dostal třináct let. Za mřížemi se ale choval naprosto vzorně, a tak byl po dvou třetinách trestu v březnu roku 2008 podmínečně propuštěn. Zdálo se, že nyní už bude sekat latinu. Našel si zaměstnání v dílně svého kamaráda, kde pracoval jako lakýrník. Pravidelně se hlásil probační službě a vypadalo to, že se opravdu snaží dát si život do pořádku.
Pervitin a smrtící spojenectví
Svoboda trvala krátce. V létě 2008 Postl propadl pervitinu a našel si komplice v Davidu Černém. Drogy stály peníze, které neměli. Postl si obstaral nelegální zbraň od balkánských překupníků a rozhodl se, že si finance opatří loupežemi. Lidský život pro něj přestal mít hodnotu.
Tři dny hrůzy na severu Čech
Září 2008 se stalo pro obyvatele Teplicka a Chomutovska noční můrou. Postl vraždil téměř každý den, 1. září zastřelil podnikatele Karla Diviše, který mu chtěl u silnice pomoci s „porouchaným“ autem. 2. září zavraždil 20letého brigádníka Jiřího Š. na čerpací stanici v Ústí nad Labem, který odmítl vydat tržbu. 3. září v herně Las Vegas v Chomutově zastřelil barmana.
Herna v Chomutově a smrt policisty Romana Jedličky
Již 3. září se oba lupiči rozhodli přepadnout hernu Las Vegas v Chomutově. Tam byl zastřelen barmani vietnamské národnosti. Spoušť opět stiskl Postl, zatímco komplic Černý na něj čekal v autě.
Při odchodu si ale Postla všiml svědek. Přestože na místě slíbil, že policii volat nebude, mladý muž na něj vystřelil. Tentokrát se ale naštěstí netrefil, což muži zachránilo život. Zatímco se Postl dal na útěk, svědek prokázal mimořádnou odvahu, když se za ním vydal a stihl navíc vytočit tísňovou linku.
O chvíli později mu již byla v patách policejní hlídka. Honička v ulicích Chomutova ale skončila tragicky. Při přestřelce Roman Postl smrtelně zranil zasahujícího policistu Romana Jedličku.
Spravedlnosti šílený střelec unikl
Smrt policisty Romana Jedličky, kterého navíc doma čekala těhotná partnerka, celé město zasáhla a není proto vůbec divu, že si jej tam místní připomínají dodnes.
Pokud jde o osud Romana Postla, během pronásledování policií sám utržil několik střelných ran a svým zraněním po pěti dnech v nemocnici podlehl. K soudu tak putoval pouze David Černý, který odešel s trestem devatenácti let za mřížemi.
