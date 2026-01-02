Přeskočit na obsah
Monstrum s tváří souseda: Roman Postl oklamal znalce i vězeňský systém, pak vraždil

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Na první pohled to byl milý chlapec od vedle, ve skutečnosti měl ale temnou stránku, která ho později přivedla k drogám a hrubého násilí. Na svědomí měl Roman Postl pět lidských životů, spravedlnosti ale nakonec unikl.

Z milého chlapce se stal pětinásobný vrah

Roman Postl pocházel z Proboštova u Teplic a na první pohled nevybočoval z řady. Rodina i sousedé v něm viděli kluka z vedlejšího vchodu, který nemá problémy se zákonem. Nikdo netušil, že pod povrchem dřímá osobnost, která se zapíše do dějin české kriminalistiky tím nejtemnějším písmem. Postl byl nadprůměrně inteligentní, což mu pomáhalo maskovat jeho pravou povahu.

Ramzan Kadyrov, Čečensko, Rusko

Kam se poděl Kadyrov? Pokud se potvrdí zvěsti, má Putin problém

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov vyrazil na setkání zástupců ruských regionů s prezidentem Vladimirem Putinem. V noci na 25. prosince se mu ovšem udělalo špatně a musel být v Moskvě naléhavě hospitalizován. Od té doby se neobjevil na veřejnosti a šíří se různé zvěsti o jeho dalším osudu. O jeho zdravotním stavu se spekuluje už delší dobu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, tisková konference, portrét, 2. 4. 2019

Česko nabídlo Švýcarsku převoz popálených pacientů do Prahy, oznámil Vojtěch

Česká republika je mezi zeměmi, které nabídly Švýcarsku zdravotnickou pomoc po tragickém požáru. Možnost vyslání týmu přímo na místo země nevyužila, zvažuje možnost transportu pacientů do popáleninového centra v Praze. Na sociální síti X to v pátek uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Při požáru baru v Crans-Montaně zemřelo 40 lidí a další více než stovka se zranila.

Šéf SPD Tomio Okamura. Foto z 12. 2. 2020.

ŽIVĚOkamurův novoroční projev namíchl opozici. Vyzve k jeho odvolání z čela sněmovny

Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Občanští demokraté i jiné opoziční strany podpoří návrh na odvolání Okamury z čela komory. "ODS a další opoziční strany bohužel nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň našich občanů a zlepšily ekonomiku," odvětil dnes odpoledne šéf sněmovny.

Ilustrační foto. Letní počasí.

Rok 2025 patřil za poslední desetiletí mezi spíše teplé a suché, uvedli meteorologové

Loňský rok byl s průměrnou teplotou 8,8 stupně Celsia čtvrtým nejchladnějších v poslední dekádě. V dlouhodobějším srovnání od roku 1961, kdy meteorologové začali průměrné roční teploty v zemi počítat, se ale přiřadil k těm teplejším. Byl 13. nejteplejším, plyne z předběžných údajů Českého hydrometeorologického ústavu zveřejněných v pátek na síti Facebook.

