Krádež lebky svaté Zdislavy vyvolala řadu otázek o smyslu a hodnotě historických relikvií v moderní společnosti. Historik Jakub Izdný v rozhovoru přibližuje fenomén kultu svatých a vysvětluje, proč tělesné ostatky dodnes představují specifickou kategorii památek, které se stávají terčem krádeží jen zcela výjimečně.
Zlato zůstalo, lebka zmizela. Tak by šla ve zkratce popsat raritní loupež, ke které došlo v úterý večer v Jablonném v Podještědí. Co s unikátní relikvií svaté Zdislavy může zloděj chtít dělat a kde se kult svatých a jejich relikvií vlastně vzal, jsme se zeptali Jakuba Izdného z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se specializuje na starší české dějiny a dějiny světců.
Kdo byla svatá Zdislava a čím byla výjimečná?
Zdislava z Lemberka byla velmi zbožná šlechtična, která žila ve 13. století a dnes bychom řekli, že se angažovala v charitě – zakládala kláštěry a špitály a dokonce osobně pečovala o nemocné. Její schopnost léčit byla už za jejího života považována za až zázračnou. Pocházela z Vysočiny, z Křižanova, provdala se ale za významného šlechtice Havla z Lemberka, za kterým se přestěhovala do kraje v okolí dnešního Jablonného.
Za svatou byla ale prohlášena až v roce 1995…
To byl do jisté míry trend 20. století, že se církev vracela k osobnostem z minulosti a svatořečila je. Krátce před Zdislavou tak byla „dodatečně“ kanonizována i svatá Anežka Česká. Při svatořečení Zdislavy Českou republiku navštívil i papež Jan Pavel II.
Čím je výjimečná nyní ukradená lebka svaté Zdislavy?
Ta je výjimečná už tím, že je to lebka. Lebka a dlouhé kosti jsou obecně vnímány jako nejcennější relikvie. Lebky se dokonce někdy oddělovaly od zbylých ostatků a ukládaly se do speciálních relikviářů, které jsou často samy o sobě uměleckými díly. Někdy v období baroka se ostatky začaly ukazovat explicitněji v prosklených schránách, aby se na ně věřící mohli přímo podívat.
Kde se vzal kult ostatků?
Svatí jsou bráni jako takový prostředník pro přímou komunikaci s Bohem, protože Bůh jim dal schopnost činit zázraky. Možnost komunikovat skrze svaté s Bohem nezmizela ani po jejich smrti a přenesla se do ostatků. Je tomu tak od raných křesťanských dob. Dnes to zní morbidně, ale tehdy to bylo úplně normální.
Za neobyčejné a zázračné je považováno i vše, co se svatých ostatků dotknulo, proto se uctívají i textilie nebo dokonce půda, která se jich v hrobě, nebo později v relikviáři, dotýkala.
K čemu někomu může být její lebka?
Tuhle otázku si také kladu a netuším. Osobně si i vzhledem k tomu, že na místě zůstala cenná zlatá výzdoba, dovedu představit důvody dva. Jednak o ni mohl stát nějaký sběratel historických kuriozit, kterého takto historicky cenný předmět bude osobně těšit. A jednak to mohl být někdo nábožensky velmi silně založený, kdo došel k závěru, že chce mít doma prostě taky ostatek.
Jakou cenu lebka může mít?
Na antikvárním černém trhu netuším, ale historicky je to samozřejmě nevyčíslitelné. Ostatků středověkých svatých moc nemáme, přece jen se v průběhu staletí leccos ztratilo. Je to už principu unikát.
Tady je ale nutné podotknout, že Zdislava nepatří mezi naše nejdůležitější svaté, jako jsou svatý Václav nebo svatá Ludmila. Zloděj dle mého názoru využil toho, že Zdislava je významem a tím pádem I zabezpečením jejích relikvií prostě až v závěsu.
Připisují se Zdislavině lebce nějaké speciální, třeba léčivé schopnosti?
Léčivé schopnosti jsou obecně připisovány všem svatým ostatkům, ale ano, u Zdislavy to pro někoho může být o to silnější, že se starala o nemocné a léčila je. Standardně se k ostatkům ale lidé chodí modlit a nekradou je.
Vybavujete si podobný případ krádeže ostatků?
Vůbec. Občas se ještě kradou nějaké cennější záležitosti, protože někdo má pocit, že jsou uložené na špatném místě, takhle třeba v roce 1950 studenti ve Westminsteru ukradli symbol skotské státnosti Kámen osudu, aby jej přenesli zpět do Skotska.
Zdislava ale byla z tohoto pohledu vlastně docela „nudná“ svatá, jestli to tak mohu říct. Byla zbožná, konala dobro, její ostatky jsou v místě, kde působila. Ani kolem ní nejsou žádné kontroverze jako třeba u svatého Vojtěcha, jehož domnělých lebek je několik.
Popravdě mi to vlastně přijde docela praštěné.
Krádež lebky z baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy se podle policie stala v úterý 12. května mezi 18:00 a 18:15. Pachatel měl pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Policie vyzvala ke spolupráci veřejnost.
Lebku zloděj ukradl v úterý na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal. Církev ve středu vyzvala pachatele k vrácení relikvie, nevyloučila vandalismus.
Zdroj: autorský rozhovor, ČTK
