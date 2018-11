Čech pracoval na Zaklínači až 16 hodin denně. Odešel a teď si plní sen vlastní hrou

Už měli dost korporátního prostředí a práce na druhé. Antonín Tripes a Petr Soviš proto založili vlastní studio a za pár dní vydají počítačovou hru Ricky Runner, kterou si udělali po svém od herního menu až po závěrečné titulky. Za sebou přitom mají práci na titulech jako Zaklínač 3, Mafia 2 nebo Day Z, takže zkušenosti jim rozhodně nechybí. Jak ale přiznává Antonín Tripes, ten pravý profesní sen si plní až teď.

Antonín Tripes vyrůstal na vesnické farmě a jako každému dítěti i jemu se líbily animované filmy. Začal si proto kreslit postavičky na papír a tehdy se v něm probudila vášeň, která ho o mnoho let později dovedla až k práci na jedné z nejslavnějších postav videoherní historie - zaklínači Geraltovi z Rivie.

Aby si malý Antonín mohl v dospělosti splnit sen, musela jeho maminka prodat koně. Koupila mu první počítač, na kterém začal zkoušet 2D animaci. Na gymnáziu si již přivydělával tvorbou flashových animací a místo vysoké školy upřednostnil praxi v brněnském vývojářském studiu. "Přišlo mi to tenkrát jako výborný obchod. Nic jsem neuměl, ale mohl jsem pro ně pracovat a hodně mě naučili," usmívá se Antonín.

Po třech letech v Brně se rozhodl, že zkusí štěstí v polském CD Projektu, který stojí za kultovní sérií Zaklínač, vzniklou na motivy knih spisovatele Andrzeje Sapkowského. "Sebral jsem veškerou odvahu a napsal jsem jim, vyšlo to a vzali mě. Chtěl jsem původně dělat na Zaklínači 3. Když jsem byl na pohovoru, dali mi nabídku pozice hlavního animátora na jejich bočním projektu The Witcher: Battle Arena," vypráví s klidným hlasem o práci, která pro mnoho animátorů znamená profesní vrchol.

Zaklínač 3 mu nakonec neutekl, polské studio ho nechalo asi půl roku animovat základní pohyb Geralta z Rivie.

Každá mince má ale dvě strany a platilo to i pro tu polskou. Nová výzva ho pohltila, ve studiu trávil až 16 hodin denně, a přestože je Zaklínač 3 obrovská a různorodá hra, práce na ní je v takto velkém týmu po určité době repetitivní. "Neustále děláte sety animací, dny jsou pořád stejné. Na začátku to bylo super, ale pak se dostaví rutina. A jakmile je rutina, člověk by měl udělat změnu."

Běž, Ricky, běž!

A když změnu, tak pořádnou, řekl si Antonín Tripes a společně s Petrem Sovišem, jenž pracoval například na Mafii 2 a Day Z, založili studio Contra Concept. Nasypali do něho vlastní peníze a rozhodli se udělat si hru od úvodního menu až po závěrečné titulky zcela po svém.

Ta hra se jmenuje Ricky Runner a v tzv. předběžném přístupu na Steamu vyjde už 29. listopadu za necelých 300 korun. Žánrově je velmi obtížně zařaditelná. Na první pohled vypadá jako pestrobarevná 3D plošinovka pro děti, obsahuje ale fyzikální hádanky, strategické a taktické prvky, a dokonce i příběh.

Ricky je chudý chlapec, který zjistí, že na jedné z planet existuje extrémně náročná soutěž, kterou ještě nikdo nevyhrál, a rozhodne se jí zúčastnit. "Ricky Runner je ultimátní výzva," popisuje hru jednou větou Antonín. Hráč se snaží v sofistikovaném fyzikálním prostředí zdolat překážky a najít nejlepší cestu, aby překonal nejvyšší skóre.

Jednoduše řečeno, hru tvoří rozmanité arény, kterými Ricky musí "prohopsat". Jsou přímočaré, ale hráčům nabízejí i zajímavé výzvy, kudy všudy se dá do cíle dostat. V Rickym Runnerovi totiž neexistuje jediná cesta. Přestože je herní model v jádru jednoduchý, hra je sofistikovaná a kreativní.

Ricky může běhat, šplhat po zdech, dělat skluzy. Pokud skončí mimo herní plochu, obalí ho ochranná kapsle a přenese ho opět na začátek, popřípadě checkpoint.

Postavička totiž nemůže umřít. Její křehkost je jedním z důležitých motivů, kterým vývojáři zdůrazňují, že Ricky není silák a musí se po labyrintu překážek pohybovat důmyslně a strategicky.

"Chceme lidem dávat svobodu a volnost. Zároveň je necháváme soutěžit mezi sebou," popisují vývojáři další z modelů, který má hráče přikovat k monitorům a v příštím roce snad i k herním konzolím Xbox, PlayStation a Nintendo Switch.

Skóre je závislé na taktice i dovednostech. Není nutné posbírat co nejvíce předmětů, ale správně si rozvrhnout cestu, kudy Ricky běží. Zdánlivě lineární levely po opakovaném hraní nabízejí řadu variací, jak jimi projít.

Vydáním Ricky Runner nekončí, pro vývojáře nadneseně řečeno ta hlavní zábava teprve začne. "Budeme s hrou moct dělat cokoliv, například přidat nová pravidla, schopnosti, módy," vysvětluje Antonín a za příklad dává třeba kooperativní střílečku Overwatch, která je kromě hry i službou - přibývá do ní nový obsah, editor úrovní, hráčské módy. Zkrátka si už žije vlastním životem.

"Ricky Runner je můj sen dělat přesně takovou hru, jakou jsem chtěl. A teď už můžu," uzavírá Antonín Tripes.

Video: Střílej jako nacista! Nový Battlefield zkouší revoluci, skončí to průšvihem?