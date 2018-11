Reklama kritizovala zahalování muslimek, vyvolala nevoli. Firma klip raději smazala

Izraelská módní značka Hoodies vyrukovala s reklamou, ve které si známá modelka strhává z těla muslimský oděv. Kromě toho se ve spotu objevují slogany "Je tady Írán?" a "Svoboda je základ", čímž firma naráží na přísné íránské zákony, které nutí muslimské ženy nosit hidžáb. Na sociálních sítích ovšem video sklidilo převážně negativní reakce, podle nichž společnost podává o islámu zkreslený obraz.

Izraelská módní značka Hoodies zveřejnila reklamu, která nejprve zachycuje supermodelku Bar Refaeli zahalenou jako muslimskou ženu. Hned vzápětí si ale Izraelka závoj strhává a místo nikábu se ve videu promenáduje s rozpuštěnými vlasy v oblečení od Hoodies.

V klipu se nejdřív objevuje nápis "Is Iran here?" (Je tady Írán?), který následně střídá slogan "Freedom is basic" (Svoboda je základ).

Na různých sociálních sítích, kde reklamu zhlédly už desetitisíce diváků, vyvolal spot podle britské televize BBC rozhořčené reakce, které ho označují za islamofobní.

Populární izraelsko-arabský videobloger Nas Daily, kterého na Facebooku sleduje přes 10 milionů lidí, například video považuje za příšerné. Naštvalo ho, jakým způsobem vyobrazuje islám i ženy jako takové.

Reklama, která je součástí velké marketingové kampaně společnosti Hoodies, vzbudila kontroverzi také vzhledem k narůstajícímu napětí mezi Izraelem a Íránem, na nějž odkazuje. Íránští političtí představitelé totiž v posledním roce zatýkaly ženy, které protestovaly proti uzákoněné povinnosti nosit hidžáb, i lidskoprávní aktivisty, jež se za ženy postavili. V Izraeli naproti tomu neexistuje žádná legislativa, která by určovala, jaký oděv mají ženy nosit.

Přestože se velká část diskutujících na sociálních sítích shodla, že automatické spojování nikábu s nesvobodou není na místě, někteří byli toho názoru, že společnost Hoodies upozorňuje na porušování lidských práv v Íránu. "Je dobře, že si někdo všímá toho, jak íránská vláda nutí ženy, aby se zahalovaly. Myslím, že právě tohle chtěla značka říct, a nevymezovala se tím proti samotnému náboženství," citovala BBC jednoho z komentujících.

Firma Hoodies přesto reklamu po několika dnech ze svých stránek stáhla a na svém YouTube kanálu ji nahradila videem, ve kterém figurují muslimka v šátku a žid s jarmulkou a heslo "Je Írán tady?" v něm chybí.