Nová Barbie dostala hidžáb podle úspěšné americké šermířky. Má inspirovat mladou generaci dívek

před 40 minutami

Bronzová olympijská medailistka v šermu Ibtihaj Muhammadová se stala předlohou pro jeden z nových modelů panenky Barbie. Hračka má na hlavě hidžáb, stejně jako Muhammadová, která s ním nastoupila loni v Riu jako první Američanka v historii olympijských her. "Je to splnění mého dětského snu," uvedla jednatřicetiletá Muhammadová, která se v Riu podílela na třetím místě družstva šavlistek. Firma Mattel zařadila "její" panenku do edice věnované ženám, které překonávají bariéry a mají inspirovat mladou generaci dívek. "Když přemýšlím o své cestě, na které jsem se jako muslimka dala na šerm, našli se lidé, kteří mi dávali najevo, že tam nepatřím. Tahle Barbie patří vám," uvedla Muhammadová.

Hlavní zprávy