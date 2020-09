I v krizi se dá myslet pozitivně, důležité je se zastavit, říká lektor Michal Dvořák

View this post on Instagram

Jednou z technik pro rychlejší zvládání stresu, které mindfulness nabízí, je technika STOP. V zásadě se jedná o čtyři kroky, které v danou chvíli můžete udělat. # S - Stop. Tedy, zastav se, jinými slovy, je dobré si vůbec uvědomit, že jste ve stresu, že nemá smysl s tím bojovat (často máme větší stres ze stresu, než ze samotné situace). Už samotné přijetí situace (cítím to, co teď cítím) vám pomůže stres lépe a rychleji zvládnout. # T - take a breath. Můžete přesunout pozornost ke svému dechu. Vědomé všímání si svého dechu vám pomáhá rychleji se zklidnit. # O - observe. Všímejte si toho, co vnímáte v rovině svého těla, jaké příjemné a nepříjemné vjemy zde vnímáte? Můžete své tělo nějak uvolnit? # P - proceed. Jednej. A následně, po tomto zastavení si zvolte, jak chcete v danou chvíli jednat. Nemusíte jednat klidně, spíše jde o to, že nejednáte automaticky. Technika STOP vám pomáhá si vytvořit větší prostor, odstup od situace. # Co využíváte při zvládání stresu vy? #bemindfulcz #stres #zvladanistresu #pritomnost #now #mindfulness #meditace #klid #uvolneni #vsimavost #radost #zdravi #stesti #moudrost #seberealizace #tadyated #pozitivnimysleni #rovnovaha #zklidneni #motivace #motivacejinak