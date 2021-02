Pryč s ohranými fotkami. Nekopírujte, sdílejte něco nového, radí turistům Nový Zéland

Novozélandská agentura pro cestovní ruch už je unavená z ohraných fotek, které turisté zveřejňují na Instagramu. Cestovatelé podle ní jen napodobují jeden druhého, a tak na sociální síti končí stále stejná panoramata. Ve vtipném spotu proto návštěvníky Nového Zélandu nabádá, aby sdíleli něco nového.

V hlavní roli dvouminutového videa se objevuje komik Tom Sainsbury. Ten coby člen fiktivní bezpečnostní jednotky pro sociální pozorování Social Observation Squad (SOS) odvádí turisty z nejpopulárnějších míst a nabádá je, aby přestali cestovat pod vlivem jiných lidí. O spotu informoval zpravodajský web CNN.

"Zrovna mě přivolali k situaci, která se v poslední době děje čím dál častěji. Lidé vidí nějaké fotky na sociálních sítích a pak vyráží na dlouhé výlety jenom proto, aby ty fotky okopírovali. Každý z nás takové snímky zná. Záběr na člověka v kádi s horkou vodou, chlapík meditující na skalním výběžku, nohy na pláži," vyjmenovává Sainsbury nejčastější fotografická klišé.

Satirické video je součástí kampaně Do Something New (Zkus něco nového), prostřednictvím které se novozélandská agentura pro cestovní ruch snaží návštěvníky země informovat i o méně známých lokacích a aktivitách. Spot ovšem přichází v ne úplně příhodné době, protože většina zahraničních cestovatelů nyní na Nový Zéland nemůže.

Místní premiérka Jacinda Ardernová v posledním lednovém týdnu uvedla, že hranice země zůstanou kvůli pandemii koronaviru pravděpodobně po většinu roku zavřené. Zároveň ale hodlá uzavřít dohodu o volném cestování mezi Novým Zélandem, Austrálií a dalšími tichomořskými státy.

"Vzhledem k přetrvávajícím zdravotním rizikům a nejisté situaci s očkovací vakcínou zůstanou hranice zatím zavřené," informovala Ardernová. Aby se cestování obnovilo dříve, musela by podle ní být populace dostatečně proočkovaná.