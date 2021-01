Nechlubte se krásnými fotkami z Dubaje, je to nepatřičné, prosí influencery cestovka

Cestovní agentura Trending Travel, která v rámci propagace posílá influencery do populárních turistických destinací, internetové celebrity varovala, aby se na sociálních sítích příliš nechlubily fotkami z Dubaje. Důvod je prostý. Celý svět čelí pandemii koronaviru a oslnivé snímky s plážemi a oceánem v pozadí teď mohou působit dost nepatřičně.

Ředitel britské cestovní agentury Trending Travel Keith Herman přiznal, že si několik influencerů, které ještě před zhoršením situace s koronavirem do Dubaje poslal, stále užívá u moře.

"Odjeli tam, ještě než Spojené království zavedlo lockdown, a někteří si pobyt ještě prodloužili, protože se jim do karantény pochopitelně nechtělo. Už brzy by se ale všichni měli vrátit domů," citoval Hermana zábavní web LADbible.

Dodal, že všechny internetové celebrity, s nimiž spolupracuje, požádal, aby se fotkami z turistického ráje ve Spojených arabských emirátech vzhledem k narůstajícímu počtu nakažených přestaly chlubit. "Rozhodli jsem se influencerům doporučit, aby na svých sociálních sítích přestali zážitky z Dubaje sdílet, protože je to teď dost necitlivé," prozradil Herman.

Ve zpravodajském podcastu stanice BBC dále řekl, že mu zveřejňování fotek s tyrkysově modrým oceánem a hřejivými slunečními paprsky vzhledem k aktuálním událostem připadá jako špatná věc. Na dotaz, jestli by influenceři v době, kdy většina obyvatel nemůže opustit hranice domovské země, vůbec měli cestovat, ovšem odpověděl vyhýbavě.

"Influenceři se cestováním živí a jejich fotky jsou tím pádem něco podobného jako reklamy v televizi. Každý z nich si mohl dobře rozmyslet, jestli do Dubaje jet, a nikdo z nich pro nás přímo nepracuje. Jsou to individuality, které se svobodně rozhodují," uvedl.

Cestovatelské fotky influencerů se v době koronaviru leckdy nesetkaly s nadšením ani u jejich fanoušků a Herman připustil, že na případnou kritiku musí být hvězdy internetu připraveny. "Nemyslím si, že je namístě, aby si influenceři stěžovali, že jsou na ně fanoušci zlí. Na sociálních sítích jste pod veřejným dozorem a musíte si dávat pozor na to, co tam děláte," zdůraznil.

Podle bezpečnostních opatření vydaných britskou vládou jsou v současnosti cesty do zahraničí povolené jen v případě vážných důvodů, kam se řadí i práce v cizině. Právě proto mohou influenceři do teplých krajů stále jezdit.

"Pokud si vyděláváte tím, že natáčíte videoblogy a propagujete věci na Instagramu, dá se to v širokém smyslu slova považovat za práci. Když teď ale influenceři sledují, jak počet jejich fanoušků kvůli fotkám klesá, budou si muset rozmyslet, jestli jim to za cesty do zahraničí stálo," doplnil Herman.

