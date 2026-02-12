Opustil klasický způsob bydlení, investoval všechny úspory a na břehu řeky si vybudoval vlastní off-grid svět. Táta malé dcerky si splnil sen o životě mimo systém – jenže ten se možná celkem rozplyne. Důvod? Jeho „pirátská loď“ teď čelí nejisté budoucnosti.
Ještě loni v létě žil Sam Griffiss poměrně obyčejný život v domě ve Worcesteru. Po pandemii, stejně jako mnoho dalších Britů, začal přemýšlet, jestli to všechno dává smysl. „Život se strašně prodražil a měl jsem pocit, že žiju jen proto, abych platil účty,“ vzpomíná pětatřicetiletý bývalý stavební dělník.
Po rozchodu s partnerkou proto prodal své obydlí a rozhodl se začít znovu. S částí vlastního kapitálu z prodeje nemovitosti a se všemi úsporami vsadil na plán, který ho lákal už roky – žít off-grid, mimo běžné sítě. A také blíž přírodě.
Na eBay pak objevil starou rybářskou loď ze 70. let, takzvaný clinker, který kdysi brázdil Temži – a stála pouhých 500 liber (asi 14 tisíc korun). Sam neváhal, dojel pro ni s přívěsem až do Londýna a přivezl ji na pozemek u řeky Severn, který si koupil už před několika lety za 28 tisíc liber (zhruba 780 tisíc korun).
Původně chtěl postavit jednoduchou chatku pro vodáky. Když však úřady požadovaly řadu detailů k povolení, změnil plán a rozhodl se pro loď. Věřil, že v tomto případě stavební povolení potřebovat nebude.
Pirátský sen za necelé dva miliony
Během dvou měsíců intenzivní práce proměnil bývalou rybářskou loď v obyvatelný „pirátský koráb“. A nový domov pojmenoval Daisy May.
Do samotné přestavby investoval 25 tisíc liber (zhruba 725 tisíc korun) a dalších 11 tisíc liber (asi 319 tisíc) vydal za saunu na dřevo. Celkově ho projekt vyšel na zhruba 66 tisíc liber (necelých 1,9 milionu korun) – a jak sám říká, utratil „každou penny“, kterou měl.
Soběstačný unikát
Daisy May funguje zcela mimo sítě. Sam sbírá dešťovou vodu, elektřinu získává ze solárních panelů a generátorů, topí dřevem, vaří na kamnech a využívá i dieselové topení. Toaletu a koupelnu má pak v samostatné kůlně. „Jediné, co mi chybí, je okamžitá teplá voda. Musím si ji ohřívat v konvici. Jinak bych neměnil,“ říká.
Sam věří, že jeho loď je britský unikát. „V Midlands moc pirátských lodí nenajdete,“ usmívá se.
Sen, který může ztroskotat
Idyla o svobodném životě má však trhlinu. Protože loď stojí na souši a slouží k trvalému bydlení, místní úřady ji považují za stavbu bez povolení. Sam přiznává, že věděl, že by mu projekt předem pravděpodobně neschválili, a tak stavěl „na tajňačku“ s tím, že se pokusí získat povolení zpětně.
Mluvčí okresní rady potvrdil, že objekt je předmětem vyšetřování. Pokud Sam povolení nedostane, hrozí mu exekuční příkaz k demolici celého díla.
Pro něj je však Daisy May víc než jen netradiční stavba. Potřebuje oficiální adresu, aby u něj mohla pravidelně pobývat jeho malá dcera. „Jsem táta té nejkrásnější holčičky a chci, aby tohle byl její odkaz. Jednou si řekne, že její táta postavil pirátskou loď na řece,“ říká a dodává, že do budoucna by rád místo proměnil v komunitní prostor pro venkovní aktivity a wellbeing s názvem Connection Club.
Zda Daisy May zůstane zakotvena na břehu Severn, nebo bude muset zmizet, zatím není jasné. Sam ale určitě chce bojovat. „Nejsem rebel ani zločinec. I když to, co dělám, je možná trochu pirátské – bojuji se systémem,“ říká muž, který vsadil všechno na jeden odvážný sen.
Zdroj: DailyMail, The Sun, Profimedia
