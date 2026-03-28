28. 3. Soňa
KVÍZ: „A není to málo, Antone Pavloviči?“ Kolik hlášek z tvorby Zdeňka Svěráka poznáte?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Zdeněk Svěrák dnes slaví 90. narozeniny. Autor, jehož laskavý humor dokázal spojit celé generace Čechů. Hlášky z filmů jako Obecná škola, Kolja či Vratné lahve zůstávají živé i po letech a dokážou rozesmát i ty, kteří tvrdí, že dnes už nikdo nic takového nenatočí. Připomeňte si s námi legendární repliky a otestujte, jestli si pamatujete, v jakém filmu nebo hře zazněly.

Dne 28. března slaví Zdeněk Svěrák své 90. narozeniny. Jen málokteré jméno je v české kultuře spojeno s takovou dávkou laskavého humoru, nadhledu a lidskosti. Jeho filmy i divadelní hry provázejí celé generace diváků a mnohé hlášky zlidověly natolik, že je dnes používáme, aniž bychom si vždy vybavili, odkud vlastně pocházejí.

Související

Právě tyhle drobné, přesné a často nenápadně geniální repliky jsou jedním z důvodů, proč Svěrákova tvorba nestárne. Zkuste si je teď připomenout a otestujte, jak dobře je máte pod kůží – poznáte, ve kterém filmu nebo divadelní hře zazněly? Možná zjistíte, že některé si pamatujete naprosto přesně… a u jiných si budete muset tipnout.

Zdroj: autorský text

Mohlo by vás zajímat
Americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio.

ŽIVĚ Lež. Rubio popřel tvrzení Zelenského o nabídce bezpečnostních záruk za ústup z Donbasu

Tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky, je lež, prohlásil v pátek před novináři americký ministr zahraničí Marco Rubio. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení války na Ukrajině. Podle Zelenského USA podmínily garance stáhnutím Ukrajinců z Donbasu.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.

ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI

Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.

