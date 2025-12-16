Přeskočit na obsah
Přišel o panictví dříve než jeho otec. Přehled nejlepších vtipů o Chucku Norrisovi

Dan Poláček
Satirické vtípky o nesmrtelném texaském rangerovi baví lidi po celém světě už téměř dvacet let. Jejich první verze, s níž v roce 2005 přišel ve své late-night show americký moderátor Conan O’Brian v rubrice Chuck Norris Facts, je už možná otřepaná, fanoušci je ale stále obměňují a vymýšlejí nové. Nyní jsme vybrali ty, které mají Češi nejraději.

Chuck Norris pózuje pro portrét přibližně v roce 1985 v Los Angeles, Kalifornie

Chuck Norris pózuje pro portrét přibližně v roce 1985.Foto: ČTK

Chuck Norris…

  • byl kdysi vrchní vyjednávač pro FBI. Jeho práce spočívala v tom, že zavolal telefonem kriminálníkovi a řekl: "Tady Chuck Norris."

  • dokáže vysypat prázdný koš.

  • se podívá do zrcadla a jeho odraz uhne pohledem.

  • nepotřebuje wifi. Internet se připojí k němu.

  • dokáže zvednout židli, na které sedí.

  • radí Googlu, když vyhledávač nemůže něco najít.

Zdroj: Parade.com

