před 11 minutami

Princ William vedl syna poprvé do školy | Video: Reuters | 01:07

První školní den absolvoval navzdory svému nízkému věku princ George, nejmladší z nástupců britské královské rodiny. Čtyřletého syna doprovodil do londýnské školy Thomas's Battersea jeho otec - princ William. Těhotná vévodkyně Kate kvůli svému stavu zůstala doma. Georgův první školní den se neobešel bez zájmu médií, a tak jeho první kroky v uniformě z auta ke škole byly zvěčněny desítkami novinářů. Princi William s princovou školní taškou v ruce se následně přivítal s ředitelkou školy Helen Haslemovou. Ta jej spolu s otcem dovedla do nového působiště. Do Thomas's Battersea chodí jako první člen britské královské rodiny.

