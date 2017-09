Do školy ve stejnokroji? V Česku chodí děti v teplácích, jinde v obleku s kravatou. Podívejte se

Tradiční oděvy, slušivá sáčka i jednotné teplákovky.

Podívejte se na školní uniformy z celého světa

Zatímco žáci v České republice mohou do školy nosit prakticky cokoliv, mnohé státy světa svým školákům nařizují předepsaný oděv. Například v celé Kambodži se od sebe stejnokroje příliš neliší, za to v Chile si děti můžou vybrat školu třeba i podle toho, která uniforma se jim líbí nejvíc. Malajsijské žákyně si oblékají tradiční tuniku baju kurung, vietnamské zase oděv áo dài. V Jižní Korei jsou uniformy velice módní záležitostí, zatímco v Brazílii by se jim záškoláci chtěli raději vyhnout. Podívejte se na přehled vybraných stejnokrojů ve světě.