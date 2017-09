Francouzský časopis musí zaplatit celkem 190 000 eur za fotky polonahé vévodkyně Kate

AKTUALIZOVÁNO před 26 minutami

Celkem 190 tisíc eur musí zaplatit francouzský časopis Closer za pořízení a uveřejnění fotek vévodkyně Kate bez horního dílu plavek, uvedla agentura Reuters. Francouzský fotograf pořídil snímky Kate a Williama při jejich dovolené v jižní Francii v září roku 2012. Manželé tehdy leželi u bazénu zámečku, jenž patří jejich příbuznému. Fotky vyšly mimo jiné také v irském deníku Daily Star a italském Chi.

Soud v Paříži uznal lidi kolem časopisu Closer vinnými v kauze nahých fotek vévodkyně z Cambridge. Musí zaplatit 100 000 eur odškodného, jakož i celkem 90 tisíc eur pokuty za narušení soukromí princezny Kate a prince Williama, informovala agentura Reuters.

Na začátku celé aféry byla dovolená tohoto VIP páru v soukromém zámku Chateau D'Autet v Provance v září 2012. Fotografové časopisu Closer pořídili dlouhými objektivy snímky Kate bez horního dílu plavek, když se s princem opalovala na terase u bazénu. Princezna má na fotografiích poodhalenou i dolní část těla, aby se co nejlépe opálila.

Fotky pak vyšly na předních stránkách magazínu.

Podle deníku The Telegraph bylo v případu šest obviněných - mezi nimi i Ernesto Mauri, sedmdesátiletý generální ředitel vydavatelské skupiny Mondadori, pod níž Closer spadá, dále šéfredaktorka časopisu, dva agenturní fotografové a rovněž šéfredaktor a fotograf regionálního deníku La Provence, jenž rovněž zveřejnil choulostivý záběr na Kate, i když decentnější než Closer.

Dvě osoby dostaly za jejich zveřejnění maximální možnou pokutu, a to šéfredaktorka časopisu Laurence Pieauová a vydavatel Ernesto Mauri. Ti zaplatí po 45 000 eurech (1,22 milionu korun). Každý z manželů pak dostane 50 000 eur (1,35 milionu korun) odškodného.

Britský princ William a jeho manželka Kate původně požadovali 1,5 milionu eur (přes 40 milionů Kč) odškodného od časopisu Closer a 50 tisíc eur od plátku La Provence.

Královská rodina si hned po prvním zveřejnění soudně vymohla zákaz dotisků kontroverzního čísla, odstranění snímků z internetových stránek i to, že časopis Closer musel Williamovi a Kate odevzdat digitální nosiče obsahující fotografie. Přesto ale snímky vyšly i v dalších médiích v Itálii, Irsku nebo ve Švédsku. Britské deníky ale od vydání snímků upustily, a to včetně nejčtenějšího bulvárního listu The Sun. Ten přitom zveřejnil například nahé fotografie prince Harryho z hotelu v Las Vegas.