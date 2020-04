Přes den kněz, večer DJ. Portugalský duchovní pomáhá lidem během pandemie hudbou

Až osm let vězení hrozí mladíkovi, kterého havlíčkobrodská policie obvinila z krádeže, poškození cizí věci a výtržnictví. Jde o devatenáctiletého, opakovaně soudně trestaného recidivistu, který se všech třech zmiňovaných trestných činů dopustil v době nouzového stavu. "K tíži mu půjde také to, že i přes svůj nízký věk byl v minulosti opakovaně soudně trestán. Naposledy byl vloni odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do začátku roku 2022," uvedla krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.