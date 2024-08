Babinský nebyl žádný český Jánošík, ale zloděj a vrah. Bral bohatým, ale i chudým

V romantických představách žije jako hrdina a lidový zbojník. Václav Babinský ale nebyl ani jedno. Rodák z Českého středohoří bral bohatým i chudým, neštítil se chladnokrevně vraždit a spravedlnosti unikal vytrvale několik let. Od smrti českého loupežníka, který se na rozdíl od svých obětí dožil vysokého věku 83 let, uplynulo 145 let.

(+1.8.1879) Václav Babinský - jeden z nejznámějších špilberských vězňů

Václav Babinský se narodil 20. srpna 1796 na předměstí Litoměřic. O pár let později se malý Václav společně s rodiči přestěhoval do nedalekých Pokratic. Odtud také pochází jeho známá přezdívka Venca Pokratickej. V mládí navštěvoval litoměřické gymnázium, kde se naučil plynně číst a psát. V roce 1816 se Babinský stal vojínem pražského dělostřeleckého pluku, následně působil u terezínského Wellingtonova pluku.