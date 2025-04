UFO na Ještědu. Liberec už má finální podobu lanovky, inspirací je české sci-fi

Liberec už ví, jak bude vypadat nová lanovka na Ještěd. Technické řešení počítá s jednou velkou kabinou na dvou lanech. Její podobu navrhlo studio Anna Marešová designers. Nová lanovka se inspirovala ikonickou budovou vysílače a hotelu Ještěd. Inspiraci autorka našla také v české sci-fi tvorbě, například ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem s výpravou od výtvarníka Theodora Pištěka.

První návrhy, jak by mohla budoucí lanovka vypadat, designérka představila vedení radnice a veřejnosti začátkem loňského prosince. O několik dní později pak zastupitelé města na svém zasedání vybírali mezi dvěma návrhy, které se lišily v detailech. Nakonec většina z nich dala svůj hlas variantě s organickou vlnitou linií podlahy a střechy. Na designérském studiu pak bylo zapracovat drobné připomínky, dopracovat lanovku do detailu a předložit finální návrh, kde je v obrysech viditelná i podoba horní stanice.

Finální návrh budoucí lanovky odkazuje na nadčasovost hotelu a vysílače Ještěd. Design a celková podoba kabiny mohou podle autorky Anny Marešové evokovat přistávající UFO.

"V tomto případě nás logicky inspirovala ikonická architektura budovy hotelu a vysílače Ještěd. Naše lanovka je minimalistická, praktická a technologicky vyspělá. Do lanovky jsme navrhli i malý průhled v podlaze - a právě díky němu nás napadl jemný, hravý detail se světlem, který odkazuje na české sci-fi z 60. a 70. let. Zbožňuji například film Zítra vstanu a opařím se čajem s úžasnou výpravou od Theodora Pištěka. Ve výsledku nám jde ale o jediné - aby si lidé lanovku oblíbili, aby pro ně každá jízda byla příjemným a výjimečným zážitkem. Upřímně se těším, až se návrh začne proměňovat ve skutečnost a my u toho budeme moct být," říká designérka Anna Marešová.

Bude to pecka!

Nad ještědskou strání se tak zhruba za pět let bude vznášet jedna velkokapacitní kabina s maximálním zatížením do sto lidí zavěšená na dvou lanech, takzvaná tramvaj. Vzhledem k výjimečnosti Hubáčkovy stavby na vrcholku hory je podle náměstka primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiřího Janďourka unikátní design budoucí lanovky zcela na místě.

"Bude to pecka! Jsem nadšený a do smrti budu rád, že jsem byl u toho a měl šanci projekt přípravy budoucí podoby lanovky vést a dohlížet na něj. Jednoduchost, elegance, nadčasovost a pochopitelně praktičnost, které autorka ve spolupráci s námi dokázala do finální podoby dostat, považuji za unikátní. Díky zvolené technologii i typu lanovky se povedlo otevřít pohled na objekt legendárního Ještědu, což je další bonus. Jsem přesvědčený, že až ji lidé uvidí, a hlavně se s ní svezou, tak se do ní zamilují a začnou ji stejně jako Ještěd vnímat jako plnohodnotný symbol našeho města," říká náměstek primátora Jiří Janďourek.

Rada města zároveň minulý týden schválila návrh Kanceláře architektury města (KAM) na změnu formátu soutěže na budoucího dodavatele nové stavby. Původně chtěla jít cestou design and build, tedy vyprojektuj a postav. Aktuálně ale prosazuje klasický typ veřejné soutěže, kdy se nejprve dává výběr na projektanta, který zpracuje dokumentaci. Zároveň vznikne časový prostor pro další jednání o možných spoluinvestorech a partnerech stavby.

"Práce designérky Anny Marešové a jejího týmu je téměř u konce. Výsledek považuji na fantastický a jsem z něj nadšený. Věřím, že ,naživo' lanovka bude ještě atraktivnější než na vizuálech. A že si ji oblíbí jak místní, tak turisté," říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.