Pro mladé je work-life balance důležitější než plat. Trendem je půlroční tvůrčí volno

S nástupem generace Z na pracovní trh nabývá work-life balance - rovnováha mezi osobním a pracovním životem - na důležitosti. Při výběru zaměstnavatele je prioritou pro 35 procent zástupců mladé generace. Výše platu je rozhodující jen pro 20 procent z nich.

Work-life balance není novým pojmem, ale více se o ní hovořit začíná až v poslední době. Vliv na to má mladá generace, která se dostává do produktivního věku a pro niž je rovnováha mezi prací, rodinou a koníčky zásadní.

"Pojem work-life balance vznikl v 70. a 80. letech 20. století, kdy se začalo intenzivně diskutovat o dopadu pracovního vytížení na osobní život. Souvisel s nástupem žen na pracovní trh a hledáním způsobu, jak skloubit profesní a rodinný život. Pojem work-life balance tedy známe už 50 let, mnohonásobně víc se ale začal skloňovat až během pandemie před čtyřmi lety. Ta rozšířila zájem zaměstnanců o možnost práce z domova. Dojíždění do kanceláří zůstalo velkým tématem dodnes a možnost alespoň částečně pracovat z domova hraje podstatnou roli při výběru nového zaměstnavatele," popsala Lucie Paulíčková, Deputy CEO společnosti Tesena.

Práce z domova má svá úskalí

To, že pandemie koronaviru proměnila způsob práce zhruba pěti milionům pracujících Čechů, dokládají i statistiky. Podle nich před covidem-19 pracoval z domova každý dvacátý zaměstnanec, v roce 2023 to byl už každý desátý. V oboru informačních technologií je to dokonce výrazně vyšší procento. Práce z domova však může přinášet i psychické problémy.

"V praxi vidíme, že lidé, kteří pracují výhradně z domova, ztrácí velkou část sociálních kontaktů. Absence osobního kontaktu může způsobit psychické problémy, úzkosti a jiné potíže. Důležité proto je vytvářet zaměstnancům prostor pro potkávání a sdílení. Řada firem už takové skupinové aktivity organizuje, ideálně pod vedením zkušených externích facilitátorů," doporučila Lucie Paulíčková.

Firmy, které svým zaměstnancům nabízejí lepší vyváženost mezi prací a osobním životem, mají největší obavy z toho, že zaměstnanec časem sklouzne k prokrastinaci. Podle odborníků jsou ale jejich obavy zbytečné.

"Zástupci generace Z jsou velmi zodpovědní, umějí si efektivně plánovat čas a díky každodennímu využívání moderních technologií umějí zadané úkoly zpravidla splnit rychleji než jejich starší kolegové," uvedla marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting Marcela Vyskoková. "Work-life balance by neměla být záminkou pro snižování pracovního nasazení. Pokud zaměstnanec plní své povinnosti, je flexibilita opodstatněná a výhodná pro obě strany. Průzkumy ukazují, že zaměstnanci s lepší rovnováhou jsou produktivnější a méně často trpí syndromem vyhoření. Work-life balance není jen módní vlna, která se za čas vytratí, naopak bude sílit. Firmy dnes hledají zaměstnance, kteří nejen že dokážou podat kvalitní výkon, ale zároveň si umí udržet energii, zdraví a motivaci," dodala.

Sabatikl si cestu prozatím hledá

Přestože možnosti, jak sladit osobní a pracovní život, rostou, podle průzkumu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek má více než 20 procent Evropanů stále problémy s rovnováhou mezi prací a osobním životem.

"Důležité je umět prokázat zájem o práci a ochotu učit se, ale zároveň se nebát otevřeně komunikovat o svých potřebách. Mezi klíčové patří stanovení si jasných hranic mezi prací a osobním životem a schopnost říkat ‚ne‘ nadměrnému pracovnímu vytížení. S tím mají čeští zaměstnanci stále trochu problém, v důsledku odmítnutí některého z úkolů se obávají například snížení finančního ohodnocení nebo toho, že si za ně firma najde náhradu," řekla ředitelka společnosti smitio Denisa Janatová.

V souvislosti s work-life balance, duševním zdravím i prevencí syndromu vyhoření je v Česku stále větším tématem sabatikl - tvůrčí volno, které trvá obvykle déle než šest měsíců. "Jedná se o volno, které si lidé vybírají uprostřed své kariéry. V ideálním případě je sabatikl podporován přímo zaměstnavateli, lidé tak nejsou nuceni využívat ho jen v období změny práce, ale vrací se na své původní místo. Sabatikl si ale do povědomí českých zaměstnanců i českého pracovního práva prozatím cestu hledá. Ačkoli ještě není v České republice běžným standardem, postupné zavádění tohoto benefitu některými zaměstnavateli naznačuje, že zájem mezi českými zaměstnanci bude v budoucnu narůstat. Lze očekávat, že se stane benefitem budoucnosti​," uzavřela Lucie Paulíčková.