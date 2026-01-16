Přeskočit na obsah
16. 1.
Praha rohlíková. Legendu z Míráku střídá vyladěný párek či svíčková nebo nutella v rohlíku

A ať už člověk stojí v mrazu u stánku, zkouší svíčkovou v rohlíku, nebo si v teple bistra vychutnává hot dog se slaninovým džemem, jedno je jisté: Pražáci mají hlad – a rozhodně ví, čím ho v jejich milované metropoli zahnat.
Preferujete klasiku za pár korun? Zaskočte si třeba na Náměstí Míru.
Chtěli byste si vychutnat českou klasiku na cestě do práce? Zkuste zajímavou variantu Dorohlíku.
Chcete stoprocentní kvalitu a příjemně posedět? Tak to je pro vás ideální Mr. Hotdog.
Naší „tour de dobroty v rohlíku“ jsem nemohli začít nikde jinde než na Náměstí Míru, kde už zhruba třicet let stojí legendární stánek s tradičním párkem v rohlíku - rychlovka, kterou si jednou za čas dá s láskou snad každý druhý.
Foto: Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Bylo minus pět stupňů, sněžilo a lidé si v kapsách kabátů zahřívali ruce. Přesto legendární stánek s párky v rohlíku z "Míráku" nezůstal bez povšimnutí. Tuhle dobrotu neporazí ani mrazy. Praha je ale dnes mnohem pestřejší. Vedle klasiky se objevují podniky, které tradiční koncept posouvají– ať už směrem k americkému street foodu, tak k české kuchyni v nové podobě. Který podnik by vás nadchl?

Naší „tour de dobroty v rohlíku“ jsem nemohli začít nikde jinde než na Náměstí Míru, kde už zhruba třicet let stojí legendární stánek s tradičním párkem v rohlíku - rychlovka, kterou si jednou za čas dá s láskou snad každý druhý.

„Jak je zima, tak je toho míň, ale furt to jde,“ říká obsluha stánku, zatímco automatickým pohybem rohlík plní uzeninou, hořčicí a kečupem. Právě tyto dvě omáčky – případně jejich kombinace – patří mezi nejoblíbenější. Někteří zákazníci ale prý zkouší i méně tradiční varianty, například tatarskou omáčku - pro někoho celkem hrozivá představa…

Párek v rohlíku tu dnes vyjde na 40 korun a nabízí přesně to, co člověk očekává: rychlé jídlo do ruky, čerstvý rohlík a chutný párek. Žádná velká gastronomie, žádné experimenty, jednoduše sázka na jistotu. A můžeme potvrdit, že párek byl šťavnatý, rohlík příjemně křupavý a omáčky rozhodně nepůsobily jako „tekutá „umělotina“ bez chuti“. A tak nám i v mrazu takzvaně bodl.

Když se česká kuchyně vejde do rohlíku

Jen o pár tramvajových zastávek dál, v Lazarské ulici, se odehrává úplně jiný příběh. Podnik Dorohlíku na první pohled zaujme už názvem – a nabídka unikátnost místa rychle potvrzuje. Svíčková, kuře na paprice, stroganov nebo dokonce sladká Nutella. To vše zde dávají přímo do oblíbeného kynutého pečiva. „Nejprodávanější je teď kuře na paprice a divočák. Skvěle ale chutná i vegetariánská verze,“ zaznívá od obsluhy. A co zákazníci? Ti prý často přicházejí cíleně – viděli podnik na sociálních sítí a chtějí ho vyzkoušet. Jiní se zastaví náhodou, třeba cestou z tramvaje.

Když jsme zde byli na našem průzkumu, dovnitř mezitím vešla zákaznice, která bez zaváhání pronesla: „Jeden párek v rohlíku.“ Vzápětí se ale rozesmála spolu s obsluhou – právě tady totiž klasický párek nenajdete. Sama pak přiznala, že spojení párku a rohlíku má tak zažité, že ho vyslovila automaticky, i když dobře věděla, kam přišla. A tak nakonec odcházela s rohlíkem plněným vepřovým masem s hoisin omáčkou - výrazná sladko-slaná chuť v kombinaci s křupavým pečivem.

„Dorohlíku vzniklo z jednoduché myšlenky – přenést klasická česká jídla do formátu, který je praktický, ale zároveň chuťově poctivý. Chtěli jsme nabídnout alternativu k běžnému fast foodu, která se dá sníst jednou rukou, ale má chuť skutečného jídla,“ říká podnikatel Marek Mázl a zdůrazňuje, že kladou na technologii přípravy. A jak to v tomto podniku vlastně funguje? Náplně se ohřívají v uzavřených trubicích, přístroj je následně automaticky naplní do rohlíku. A je to.

A co dál? Projekt se snaží oslovit co nejširší publikum a plánuje další rozšíření. „Pozitivní reakce bereme jako potvrzení, že nápad funguje, a kritické komentáře jako impuls k dalšímu zlepšování. Dorohlíku vnímáme jako projekt, který se vyvíjí spolu se svými zákazníky“ uzavírá majitel.

Americká klasika v pražském kabátě

Úplně jiný přístup pak nabízí letenské bistro Mr. HotDog, kde sází hlavně na kvalitní suroviny, americkou inspiraci a přímo exploze chutí. „Nejprodávanější je bacon jam hotdog s karamelizovanou cibulí a cheddarem,“ popsala obsluha, přičemž menu se mění podle sezóny – v létě vládne třeba okurkový relish, v zimě zase domácí nakládané zelí.

Podnik Mr. HotDog si na první pohled nehledá pozornost a má silnou a věrnou klientelu. Během jediné návštěvy se tu potkávají teenageři, třicátníci, rodiče s dětmi i místní štamgasti - především letenští. A zatímco přes léto hosty láká zahrádka a ledové margarity, v zimě zase hutnější chutě. Naše ochutnávka pak jen potvrzuje pověst podniku a kvalitu jídla: bacon jam cheese hotdog právem patří mezi bestsellery - kvalitní párek doplňuje sladká chuť slaninového džemu, hovězí slider je šťavnatý a chuťově vyvážený, hranolky jsou připraveny přesně tak akorát a nakládané okurky s koprem příjemně osvěžují a křupou.

Tři přístupy, jasné dobroty

Párek v rohlíku na Míráku, experimentální Dorohlíku i vyladěný Mr. HotDog ukazují, že rychlé jídlo do ruky může potěšit chuťové buňky na maximum a mít mnoho podob - od nostalgie přes inovaci až po důraz na špičkové suroviny.

A ať už člověk stojí v mrazu u stánku, zkouší svíčkovou v rohlíku, nebo si v teple bistra vychutnává hot dog se slaninovým džemem, jedno je jisté: Pražáci mají hlad – a rozhodně ví, čím ho v jejich milované metropoli zahnat.

