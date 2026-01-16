Bylo minus pět stupňů, sněžilo a lidé si v kapsách kabátů zahřívali ruce. Přesto legendární stánek s párky v rohlíku z "Míráku" nezůstal bez povšimnutí. Tuhle dobrotu neporazí ani mrazy. Praha je ale dnes mnohem pestřejší. Vedle klasiky se objevují podniky, které tradiční koncept posouvají– ať už směrem k americkému street foodu, tak k české kuchyni v nové podobě. Který podnik by vás nadchl?
Naší „tour de dobroty v rohlíku“ jsem nemohli začít nikde jinde než na Náměstí Míru, kde už zhruba třicet let stojí legendární stánek s tradičním párkem v rohlíku - rychlovka, kterou si jednou za čas dá s láskou snad každý druhý.
„Jak je zima, tak je toho míň, ale furt to jde,“ říká obsluha stánku, zatímco automatickým pohybem rohlík plní uzeninou, hořčicí a kečupem. Právě tyto dvě omáčky – případně jejich kombinace – patří mezi nejoblíbenější. Někteří zákazníci ale prý zkouší i méně tradiční varianty, například tatarskou omáčku - pro někoho celkem hrozivá představa…
Párek v rohlíku tu dnes vyjde na 40 korun a nabízí přesně to, co člověk očekává: rychlé jídlo do ruky, čerstvý rohlík a chutný párek. Žádná velká gastronomie, žádné experimenty, jednoduše sázka na jistotu. A můžeme potvrdit, že párek byl šťavnatý, rohlík příjemně křupavý a omáčky rozhodně nepůsobily jako „tekutá „umělotina“ bez chuti“. A tak nám i v mrazu takzvaně bodl.
Když se česká kuchyně vejde do rohlíku
Jen o pár tramvajových zastávek dál, v Lazarské ulici, se odehrává úplně jiný příběh. Podnik Dorohlíku na první pohled zaujme už názvem – a nabídka unikátnost místa rychle potvrzuje. Svíčková, kuře na paprice, stroganov nebo dokonce sladká Nutella. To vše zde dávají přímo do oblíbeného kynutého pečiva. „Nejprodávanější je teď kuře na paprice a divočák. Skvěle ale chutná i vegetariánská verze,“ zaznívá od obsluhy. A co zákazníci? Ti prý často přicházejí cíleně – viděli podnik na sociálních sítí a chtějí ho vyzkoušet. Jiní se zastaví náhodou, třeba cestou z tramvaje.
Když jsme zde byli na našem průzkumu, dovnitř mezitím vešla zákaznice, která bez zaváhání pronesla: „Jeden párek v rohlíku.“ Vzápětí se ale rozesmála spolu s obsluhou – právě tady totiž klasický párek nenajdete. Sama pak přiznala, že spojení párku a rohlíku má tak zažité, že ho vyslovila automaticky, i když dobře věděla, kam přišla. A tak nakonec odcházela s rohlíkem plněným vepřovým masem s hoisin omáčkou - výrazná sladko-slaná chuť v kombinaci s křupavým pečivem.
„Dorohlíku vzniklo z jednoduché myšlenky – přenést klasická česká jídla do formátu, který je praktický, ale zároveň chuťově poctivý. Chtěli jsme nabídnout alternativu k běžnému fast foodu, která se dá sníst jednou rukou, ale má chuť skutečného jídla,“ říká podnikatel Marek Mázl a zdůrazňuje, že kladou na technologii přípravy. A jak to v tomto podniku vlastně funguje? Náplně se ohřívají v uzavřených trubicích, přístroj je následně automaticky naplní do rohlíku. A je to.
A co dál? Projekt se snaží oslovit co nejširší publikum a plánuje další rozšíření. „Pozitivní reakce bereme jako potvrzení, že nápad funguje, a kritické komentáře jako impuls k dalšímu zlepšování. Dorohlíku vnímáme jako projekt, který se vyvíjí spolu se svými zákazníky“ uzavírá majitel.
Americká klasika v pražském kabátě
Úplně jiný přístup pak nabízí letenské bistro Mr. HotDog, kde sází hlavně na kvalitní suroviny, americkou inspiraci a přímo exploze chutí. „Nejprodávanější je bacon jam hotdog s karamelizovanou cibulí a cheddarem,“ popsala obsluha, přičemž menu se mění podle sezóny – v létě vládne třeba okurkový relish, v zimě zase domácí nakládané zelí.
Podnik Mr. HotDog si na první pohled nehledá pozornost a má silnou a věrnou klientelu. Během jediné návštěvy se tu potkávají teenageři, třicátníci, rodiče s dětmi i místní štamgasti - především letenští. A zatímco přes léto hosty láká zahrádka a ledové margarity, v zimě zase hutnější chutě. Naše ochutnávka pak jen potvrzuje pověst podniku a kvalitu jídla: bacon jam cheese hotdog právem patří mezi bestsellery - kvalitní párek doplňuje sladká chuť slaninového džemu, hovězí slider je šťavnatý a chuťově vyvážený, hranolky jsou připraveny přesně tak akorát a nakládané okurky s koprem příjemně osvěžují a křupou.
Tři přístupy, jasné dobroty
Párek v rohlíku na Míráku, experimentální Dorohlíku i vyladěný Mr. HotDog ukazují, že rychlé jídlo do ruky může potěšit chuťové buňky na maximum a mít mnoho podob - od nostalgie přes inovaci až po důraz na špičkové suroviny.
A ať už člověk stojí v mrazu u stánku, zkouší svíčkovou v rohlíku, nebo si v teple bistra vychutnává hot dog se slaninovým džemem, jedno je jisté: Pražáci mají hlad – a rozhodně ví, čím ho v jejich milované metropoli zahnat.
