Olympijská horečka nekončí – a fandit se dá i bez letenky do Itálie. Stačí vyrazit na olympijský festival do Českých Budějovic, kde nabízí kombinaci sportu, emocí i poctivého českého piva. Proč si tuhle zimní jízdu nenechat ujít a vychutnat si jí právě v tomto jihočeském městě? Nabízíme jasné důvody a také pozvánku, co zde zažít, až svátek sportu utichne.
Z diváků sportovci
Zastříleli jste si někdy na biatlonové střelnici, zkusili curling nebo se projeli na snowboardu? Ne? Tak to ještě musíte navštívit budějovický olympijský festival, kde si na vlastní kůži můžete otestovat víc než dvě desítky olympijských disciplín – od zimních klasik až po sporty jako karate nebo šipky.
Areál na Výstavišti se proměnil v největší zimní sportovní zónu v Česku. Nejdelší bruslařská dráha v historii festivalů, městská sjezdovka, curling pod širým nebem… Tady se z diváků stávají aktéři.
Jedinečná olympijská atmosféra
Ačkoliv zimní olympiáda letos probíhá v Itálii, fandit můžete naplno i doma. V krytém Olympijském domě běží přímé přenosy, emoce jedou na maximum a při oslavách medaile pro Čechy bouchá i pivní sekt.
Není výjimkou, že se mezi fanoušky objeví i olympionici, kteří se vrátili z her. Autogramiády, společné fotky, spontánní oslavy: to je jednoduše atmosféra, která vás vtáhne, i když zrovna osobně nestojíte pod pěti kruhy.
Program pro děti i dospělé
Festival však není jen o výkonech elitních sportovců. Můžete ho pojmout jako rodinný výlet, kde děti udělají své první krůčky vstříc zajímavým sportům. A dospělí si splní malý olympijský sen.
Dopoledne sport, odpoledne fandění, večer koncert nebo posezení s přáteli – to všechno na jednom místě. Areál je otevřený denně, vstupenky koupíte online i na místě a program běží od rána až do večera.
Největší hospoda i jedinečné zlaté půllitry
Součástí areálu je také aktuálně „největší hospoda“ Budějovického Budvaru. Přímo v Budějovicích se pivo čepuje do limitovaných zlatých půllitrů, které jsou dostupné jen ve velmi omezeném množství. K tomu si můžete pořídit speciální olympijskou plechovku Budvar Original ve fandicím designu – jak v místě konání festivalu, tak v běžných obchodech.
O perfektní zážitek z každého piva se starají vyškolení výčepní, kteří dbají na precizní čepování. A když Češi získají medaili? Bujaré oslavy mají zelenou.
Ideální výlet
Olympijský festival se koná v domově tradičního českého ležáku. A byla by škoda toho nevyužít: přímo v Českých Budějovicích můžete navštívit pivovar Budějovický Budvar a projít si celý proces výroby – od varny přes ležácké tanky až po stáčírnu. Dozvíte se, proč pivo zraje tak dlouho, ochutnáte ho přímo na místě a na závěr se můžete zastavit v restauraci Budvarka.
Prohlídky probíhají denně, trvají zhruba 70–80 minut a jsou dostupné v několika jazycích. Ideální tečka za sportovním dnem i celou olympiádou.
Fandění, které spojuje
Festival tak jasně ukazuje, že spojení národního pivovaru a národního týmu dává smysl. Oba totiž reprezentují Česko v zahraničí a oba staví na tradici, kvalitě a hrdosti. Ať už držíte palce u obrazovky, na tribuně nebo se zlatým půllitrem v ruce, jde hlavně o společný zážitek.
Akce běží do 22. února - pořád tak máte šanci užít si pořádnou porci zábavy. A letos to není jen o sportu – je to o atmosféře, která se musí zažít.
Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Budějovický Budvar.
