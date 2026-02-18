Přeskočit na obsah
Poslední dny, největší emoce a pivo. Proč ještě vyrazit do Budějovic na Olympijský festival

Nikola Bernard,BeNative

Olympijská horečka nekončí – a fandit se dá i bez letenky do Itálie. Stačí vyrazit na olympijský festival do Českých Budějovic, kde nabízí kombinaci sportu, emocí i poctivého českého piva. Proč si tuhle zimní jízdu nenechat ujít a vychutnat si jí právě v tomto jihočeském městě? Nabízíme jasné důvody a také pozvánku, co zde zažít, až svátek sportu utichne.

Z diváků sportovci

Zastříleli jste si někdy na biatlonové střelnici, zkusili curling nebo se projeli na snowboardu? Ne? Tak to ještě musíte navštívit budějovický olympijský festival, kde si na vlastní kůži můžete otestovat víc než dvě desítky olympijských disciplín – od zimních klasik až po sporty jako karate nebo šipky.

Areál na Výstavišti se proměnil v největší zimní sportovní zónu v Česku. Nejdelší bruslařská dráha v historii festivalů, městská sjezdovka, curling pod širým nebem… Tady se z diváků stávají aktéři.

