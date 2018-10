Porno škodí zdraví jako cigarety a ohrožuje ženy na veřejnosti, tvrdí političky

"Pornografie je škodlivá jako cigarety nebo jako nebezpečné řízení auta," nechaly se slyšet političky z britské Dolní sněmovny. Lobbují za kampaň proti přílišnému sledování videí pro dospělé.

Britským poslankyním došla trpělivost a vytáhly do boje proti přílišnému sledování porna, zejména pak na veřejných místech. "Veřejná místa musí být pro ženy a dívky bezpečná," tvrdí podle britského deníku Daily Mail poslankyně a volají především po zákazu sledování pornografie na mobilech v autobusech.

Kromě jiného kritizují také provozovatele Twitteru a Facebooku za to, že pro ochranu dívek a žen před sexuálním obtěžováním nedělají dost. "Internetové prostředí je také veřejné místo, kde je sexuální obtěžování žen a dívek běžné," nechaly se slyšet poslankyně a vyzvaly britskou vládu, aby na společnosti zatlačila.

Do boje se sexuálním obtěžováním se členky parlamentu pustily poté, co nejnovější studie ukázala, že se velké množství žen a dívek obává sexuálních útoků. Výzkum například hovoří o tom, že i desetileté dívky byly obtěžovány, protože na sobě měly školní uniformu.

Dvě z pěti mladých žen navíc dostávají oplzlé fotky. Poslankyně navrhují vytvořit celonárodní kampaň s cílem varovat před riziky pornografie. Podle nich výzkum ukazuje, že muži, již sledují pornografii, mají sklony k sexuálně agresivnímu chování vůči ženám.

"Sexuální obtěžování na veřejných místech je naprosto běžná praxe, se kterou se spousta žen a dívek setkává na ulicích, v barech, klubech, autobusech, vlacích, na univerzitách i on-line," citoval britský deník poslankyni Marii Millerovou.

Podle ní není normální, že ženy "musí měnit své chování proto, aby se vyhnuly sexuálnímu obtěžování". "Má to daleko širší dopad na společnost a přispívá to k tomu, že sexuální násilí může být normalizováno nebo omluveno," sdělila také Millerová.

Skupina političek z Dolní sněmovny britského parlamentu předložila podle deníku Daily Mail hned několik návrhů na omezení negativních dopadů pornografie.

"Vláda by měla investovat stejné peníze do kampaně proti nebezpečnosti pornografie, jako to dělá do těch za bezpečnost na silnicích nebo osvěty ohledně kouření," uvedly.

Zároveň uvítaly vládní plán, podle kterého musí uživatelé ověřit na pornografické stránce svůj věk.

Británie si při této příležitosti připomíná také tři roky starý případ vraždy 16leté Becky Wattsové, již brutálně zavraždil její nevlastní bratr. Při vyšetřování se přišlo na to, že byl posedlý násilným pornem. Muž údajně před zločinem sledoval pornografický film s touto tematikou.

