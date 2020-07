Polské město vyhrálo od ministerstva hasičský vůz, nemá ale požárníky

Polské město Podkowa Leśna, které je součástí varšavské aglomerace, patřilo v Mazovském vojvodství mezi obce s nejvyšší účastí voličů v nedělním druhém kole prezidentských voleb, a tak za odměnu dostane od ministerstva vnitra peníze na nový hasičský vůz. "To je pro nás hezké překvapení. Ale u nás hasiče nemáme a nikdy jsme je neměli," řekl starosta Artur Tusiński.

Ministerstvo vnitra chtělo akcí nazvanou Bitva o vozy podpořit účast voličů v obcích do 20 tisíc obyvatel. Slíbilo, že vítězné městečko v každém z 16 vojvodství - polském ekvivalentu českých krajů - obdrží 800 tisíc zlotých (asi 4,8 milionu Kč) na nákup nového hasičského vozu.

Na počátku července pak ministr Mariusz Kamiński předal poukazy na nákup vozů 16 obcím, které nejvyšší účastí v prvním kole voleb na konci června vyhrály úvodní kolo Bitvy o vozy.

V Mazovském vojvodství v prvém i druhém kole nejvyšší účast vykázala obec Michalowice. Ale podle pravidel hry jedna obec nemohla vyhrát dva vozy, a tak jeden dostane druhá obec v pořadí. A to je Podkowa Leśna, kde 12. července hlasovalo 81,72 procenta voličů z přibližně čtyř tisícovek obyvatel.

Háček je jen v tom, že v obci jednotka dobrovolných hasičů nepůsobí. Podkowa Leśna tím pádem musí najít jinou hasičskou jednotku, které vůz přenechá, jinak výhra propadne. "Chtěl jsem se zeptat na názor občanů, ale bohužel chybí čas. Výhru nejspíše předáme jednotce, která u nás nejčastěji zasahuje, tedy hasičům z obce Milanówek," vysvětlil starosta.

Tamním hasičům by se podle jejich náčelníka nový vůz hodil, aby vystřídal stávající, který slouží už 13 let. "Chystali jsme se ho vyměnit, protože 13 let je moc. S hasičským vozem se nejezdí jako v běžné dopravě, nezpomaluje se před dírami v asfaltu. A máme z dobrovolných hasičů nejvíce zásahů v celém vojvodství, více než 300 ročně," řekl Slawomir Wieleciński.