Těla zemřelých nechali hnít. Pohřební služba v USA mezitím rozesílala falešný popel

Když do nevyužívané budovy v americkém Coloradu vešli policejní vyšetřovatelé, nestačili se divit. Majitelé tamní pohřební služby zde roky skladovali téměř dvě stovky mrtvých těl. Pozůstalým mezitím rozesílali falešný popel, informuje agentura AP.

Jon a Carie Hallfordovi čelí obžalobě z nedovoleného nakládání s těly, falšování pohřebních záznamů a rozesílání falešného popela pozůstalým rodinám, který příbuzní zesnulých nevědomky ukládali na hřbitovy nebo rozptylovali. Když se dozvěděli pravdu o osudu svých blízkých zemřelých, byli často zcela zdrceni.

Manželé v průběhu let nahromadili téměř 200 těl, která měla projít kremací, v nevyužívané budově. Když do ní loni na podzim vstoupili vyšetřovatelé, objevili těla v různém stadiu rozkladu, některá byla plná červů. Našli zde ostatky lidí, kteří zemřeli v roce 2019, další i v pozdějších letech. Podlaha budovy byla podle médií pokryta tekutinami z rozkládajících se těl.

Hallfordovi měli podle vyšetřovatelů investovat utržené peníze za podvodné služby do kryptoměn, koupili si za ně taky dva vozy v celkové hodnotě 2,8 milionu korun nebo vyrazili na večeři do Las Vegas, kde utratili více než 30 tisíc korun. Ke svým obviněním by se měli u soudu vyjádřit dnes.

V Coloradu navíc nejde o první případ nelegálního zneužití pohřebních služeb. Jiná pohřební služba v letech 2010 až 2018 prodávala části těl nebožtíků. Majitel další společnosti byl zase začátkem března obviněn z toho, že uchovával nespálené tělo mrtvé ženy. I u něj navíc policisté našli třicet pozůstatků těl, která již měla projít kremací.

Důvodem, proč se majitelům Hallfordovým dařilo podvody s lidskými ostatky zakrývat tak dlouho, je volnější coloradská legislativa pro provoz pohřebních ústavů. Na rozdíl od všech ostatních států v USA zde zájemci mohou získat licenci bez zvláštních požadavků, úřady navíc neprovádějí jinak běžné kontroly. Podle agentury AP to ale Coloradští zákonodárci chtějí změnit, a proto chystají změny v právních předpisech.