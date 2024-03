Odtud se vám nebude chtít odjíždět. V horské chaloupce je cítit kouzlo starých časů

Roubenka v Jizerských horách, kterou za pandemie koronaviru koupili a přestavěli manželé Petrovi, budí dojem, jako by ve svahu u Příchovic stála celou věčnost. Dřevěné trámy, dvojitá okna a šindelová střecha navazují na techniku stavění dávných předků a interiéry kopírují původní dispozice. Jako předlohu měli majitelé starou chalupu, která na místě stála desítky let, byla ale ve špatném stavu.

Svoji historickou verzi kopíruje nová chalupa poměrně věrně. Rodinná firma majitelů se snažila na fasádě dodržet všechny tradiční postupy charakteristické pro jizerskou architekturu. Dřevěné prvky si nechala vyrobit na míru, střechu navrhla z jesenického šindele.

"Měli jsme možnost nahlédnout do historie tohoto místa, kterou nám původní majitelka vyprávěla, doteď jsme v kontaktu a navštěvuje nás. Možná že i její vzpomínky ovlivnily celý budoucí charakter chaloupky. Chtěli jsme do ní promítnout místní tradice, řemesla a současně jí vdechnout novost, svěžest, otisk dnešní doby a otisk toho, co je blízké naší rodině," vysvětluje Václav Petrů.

Majitelé si dali záležet i na vybavení interiéru, v němž se prolíná minulost a současnost. S tím, co a kde koupit, pomáhala rodině interiérová designérka Denisa Strmisková. "Kombinovali jsme záměrně několik druhů a odstínů dřev, kovy a světlé tóny, v detailu se potom prostory promítá teplá oranžová barva. Mobiliář je navržený v jednoduchých tvarech a v kvalitních materiálech kovu či masivního dřeva. Nábytek jsme nechali vyrobit truhlářské dílny a některé kusy jsme repasovali," vysvětluje.

Chalupu s názvem Dvě sestry majitelé nabízí i k pronájmu. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř.