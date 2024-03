Jak si do života přidat víc zdravých let? Recept nabízí kavárna dlouhověkosti

Kousek od hlavního nádraží se nachází kavárna, která by se stylem hodila spíš do slunné Kalifornie nebo na Bali. Zvenku si jí člověk jen tak nevšimne, protože musí nejdřív projít úzkým průchodem. Nápovědou je jen cedule s názvem Healthy Longevity Café a logem, které znají fanoušci Star Treku. Na zeleném podkladu je totiž pozdrav pana Spocka: "Žij dlouho a blaze." A o to také v téhle kavárně jde.

Prostředí kavárny působí příjemně. Je to taková malá džungle, ve které se člověk nemusí bát, že by mu za krk skočila třeba opice. Naopak, interiér plný rostlin má návštěvníkům pomoci zklidnit mysl a relaxovat. V prostorách Healthy Longevity Café je navíc cirkadiánní osvětlení, které se během dne mění a podporuje tak přirozené biologické rytmy člověka. Související Dožít se stovky bude za několik let běžné. Rozdíl mezi ženami a muži se zmenší 1:08 "Nejdříve byli našimi zákazníky ze sedmdesáti až osmdesáti procent turisté. Teď už je to padesát na padesát," říká manažer Zdeněk Wimmer, který stál u zrodu nadčasové kavárny. Ve své podstatě se jedná o startupový projekt, jehož cílem je přiblížit oblast longevity, tedy prodloužení aktivního věku lidského života, širší veřejnosti. Menu podle odborníků na dlouhověkost Všechno, co si v kavárně dáte, bude mít nějaký pozitivní dopad na vaše zdraví. Na povzbuzení organismu tu mají Booster coffee, tedy espresso s ovesným mlékem, MCT olejem, přepuštěným máslem, medicinální houbou chaga a skořicí. Někdo by nad takovou přípravou kávy mohl zvednout obočí, ale biohackery nepřekvapí a naopak potěší. V menu, které pomáhali sestavit nutriční poradci, najdete také několik latte plných superpotravin. Například Green Matcha Latte, jehož hlavní ingrediencí je japonská matcha, známá pro svou vysokou koncentraci antioxidantů, které podporují imunitní systém a ochraňují před stárnutím. Beetroot Cacao Latte zase obsahuje prášek z červené řepy, který je bohatý na dusík a železo, což podporuje zdraví krve a kardiovaskulární systém. Do nápojů si ale zákazník může nechat přidat speciální doplňky podle toho, co jeho tělo zrovna potřebuje. Jestli "nakopnout", nebo zklidnit. Související Recept na dlouhověkost? Víno a čokoláda, říkala stosedmiletá fotoreportérka Ačkoliv je to kavárna, funguje i jako restaurace. K obědu nabízí různé druhy Buddha bowl (jídlo známé také jako Buddhova miska nebo miska hojnosti). Součástí tohoto pokrmu je kromě jiných superpotravin i kimchi. Tradiční korejská příloha k jídlu je totiž bohatá na probiotika, která vyživují střevní mikrobiom a díky tomu podporují imunitu a trávení. Alkohol v kavárně nepodávají. Výjimkou jsou vína z řeckého ostrova Ikaria, který je známý tím, že se jeho obyvatelé dožívají velmi vysokého věku. Pokud o tomto ostrově i víně chcete vědět víc, podívejte se na Netflixu na dokument Jak se dožít stovky: Tajemství modrých zón. Jaký je váš biologický věk? Kavárna je jen zlomkem toho, za čím stojí český podnikatel a a popularizátor vědeckého pokroku Petr Šrámek. Jeho Longevitytech.fund investuje do nejlepších světových start-upů, které se zaměřují na dlouhověkost. Vedle kavárny v Česku provozuje kliniku Healthy Longevity Clinic, kde působí odborníci na preventivní medicínu. Tamní služby si ale mohou dovolit jen opravdu movití klienti, ceny kompletních vyšetření se pohybují v řádech stovek tisíc korun. Healthy Longevity Café nabízí cenově dostupnější diagnostická vyšetření. Pro mnohé budou ale i ta poněkud větší investicí. Související Největší stravovací zlo? Šarlatáni a šťávičky, varuje expert na výživu V prvním patře kavárny se nachází Longevity Lab a zájemci v ní mohou zjistit svůj pravý biologický věk, genetické predispozice, úroveň stresu, a jaké živiny a doplňky jejich tělo skutečně potřebuje. Nutriční a lékařský tým provádí zájemce celým procesem od vstupní konzultace až po závěrečné vyhodnocení změny na konci programu. "Náš tým pomáhá každému individuálně nastavit zdravější životní styl. Ideálně by program měl fungovat pro ty, kteří toho pro sebe zatím moc nedělají, ale přicházejí spíše lidé, kteří už na svém zdraví pracují a zajímá je, co víc pro sebe mohou ještě udělat," říká Wimmer. To potvrzuje i nutriční terapeutka Ivana Pražanová, která zároveň pracuje i v Thomayerově nemocnici. Podle ní mají o konzultace a diagnostické testy v Longevity Lab zájem především motivovaní jedinci. S dlouhověkostí se pojí i různé doplňky. Univerzální recept však neexistuje. Každý potřebujeme něco jiného. Vědět, že zrovna naše tělo zpracovává hůř třeba vitamin D nebo nějakou konkrétní potravinu, je jednoznačně užitečné. Související Ženy mají ze stejného množství cvičení větší prospěch než muži, tvrdí studie Zacvičit si v kavárně V prvním patře kavárny si zájemci mohou vyzkoušet také Carol bike, moderní rotoped řízený umělou inteligencí. "Během deseti minut cvičení, které obsahuje dva krátké sprinty po dvaceti vteřinách, dosáhnete stejných výsledků jako při pětačtyřiceti minutách cvičení o střední intenzitě," říká manažer kavárny s tím, že mají zákazníky, kteří si chodí zacvičit pravidelně. Při takovém sportování se člověk ani nezpotí, takže si po cvičení nepotřebuje dát sprchu. Existuje jistě mnoho lidí, kteří si mohou myslet, že koncept takové kavárny už funguje někde v zahraničí a do Česka byl převezen, ovšem opak je pravdou. Healthy Longevity Café je projekt, který Petr Šrámek v Praze zkouší a plánuje ho exportovat na Floridu, kde český podnikatel také působí. Věčně žít nelze, ale žít déle a zdravěji ano.