Plastové lahve na slunci uvolňují toxické látky. Pijte raději ze skla, radí odborníci

Každý člověk by měl v panujících vedrech vypít dostatečné množství tekutin. Napít se z plastové lahve, která se notnou chvíli povalovala na slunci, ale není zrovna nejlepší nápad. Odborníci upozorňují, že čím více se plastové obaly na jídlo či pití zahřívají, tím více toxinů se z nich uvolňuje.

"Čím teplejší (plastový obal) je, tím více věcí v plastech se může uvolnit do jídla nebo pitné vody," upozornil Rolf Halden z Arizonské státní univerzity.

Už samotným pitím balené vody do sebe člověk může dostat až 120 tisíc částic plastu ročně, jak odhalila nedávná studie publikovaná v odborném časopise Environmental Science & Technology.

Čím déle je však plastová lahev vystavena vysoké teplotě, tím více roste pravděpodobnost, že bude uvolňovat škodlivé toxiny, na což už v minulosti upozornila řada výzkumů. Například Arizonská univerzita vedla studii o tom, jaký vliv má zvyšující se teplota na uvolňování antimonů z PET lahví. Při jejich výrobě se totiž jako katalyzátor používá oxid antimonitý.

Experiment americké univerzity ukázal, že zatímco při teplotě okolo 21 stupňů se v balené vodě nacházelo neškodné množství chemických prvků, u dlouhodobě vyšších teplot hladina toxinů překročila doporučované množství.

Místo plastu raději sklo

"Teplo skutečně narušuje chemické vazby v plastech, jako třeba v plastových lahvích, a tyto chemikálie pak mohou uniknout do nápojů," potvrdila pro webový magazín National Geographic vědkyně Julia Taylorová z Missourské univerzity.

V roce 2014 našli vědci v čínských balených vodách vysoké dávky antimonu a toxického bisfenolu A (BPA), vysoké množství antimonu prokázaly také testy mexických balených vod o dva roky později. Obě studie testovaly vodu v podmínkách nad 65 stupňů Celsia, což bývá teplota uvnitř vyhřátých aut stojících na slunci.

Podle Haldena jsou balené vody velmi důležité ve stavech nouze a lidé by se z nich měli napít, pokud jim hrozí dehydratace. Plasty s nápoji by však obecně měly být skladovány na temném a ideálně chladném místě. Podle Taylorové je vždy nejlepší alternativou plastů sklo, a to i v případě tvrzených lahví.

Rolf Halden také upozorňuje na to, že občasné pití z "petek" lidem pravděpodobně zdraví nezničí. "Pokud se ale během dne napijete z dvaceti různých plastových lahví, pak je otázka bezpečnosti namístě," myslí si.

A dodává, že nejhorší je kumulace plastů v jídle a pití. Sám tak například dává přednost kovovým lahvím na vodu před těmi plastovými.