Původní dílna humpoleckého malíře a lakýrníka Pípala, která je v rodinném vlastnictví už více než 150 let, se proměnila v místo, kde se přirozeně potkává historie s moderním životním stylem. Architekti z MA Studia provedli kompletní rekonstrukci a z historicky bohatého objektu vytvořili prostorově bohatý areál nabízející galerii, vinný bar, wellness i klidnou zahradu pro komunitní a kulturní dění.
Hlavní budova, nově otevřená do ulice díky čerstvě vytvořenému štítu, ukrývá překvapivě vzdušný interiér. Právě tam vznikl centrální prostor celého areálu: galerie s barovým zázemím a mezaninem.
„Tento prostor je koncipován jako srdce areálu: vysoký strop, viditelný krov, průhledy do mezaninu a industriální osvětlení vytvářejí scénu, která umožňuje výstavy, společenské akce i běžné denní fungování prostoru. Bar tvoří recyklované ocelové těleso z pražské Point Gallery, které do interiéru přináší výrazný technický prvek s vlastní historií,“ popisuje architekt MA Studia Dan Merta.
Přední část domu pak také zahrnuje kuchyňské zázemí a toalety, přičemž vše propojuje jednotný industriální jazyk interiéru.
Místnost pod širým nebem
Zadní trakt, přístupný z interiéru i přímo ze dvora, ukrývá menší wellness se saunou. A do prostoru tvůrci vložili dvoupodlažní ocelová konstrukce s dřevěnou lamelovou výplní, která přirozeně navazuje na industriální výraz přední části budovy.
Ze společného sálu návštěvníci vycházejí přímo do dvora – klidného venkovního prostoru se žulovým dlážděním a fasádami popnutými révou. A dvůr není ledajaký - působí jako další místnost pod širým nebem a plynule navazuje na zahradu s terasou orientovanou do nejtišší části pozemku. V létě slouží jako venkovní posezení galerie i soukromé zázemí pro rodinu, která žije v oddělené budově, jež je též součástí areálu.
Do budoucna se počítá s jejím rozšířením o apartmány pro ubytování hostů. Oproti otevřenému charakteru galerie je obytná část pojata jako intimnější a uzavřenější prostor. Zde však u rodinného tématu nekončíme. Rekonstrukce vznikala jako rodinný projekt pod vedením architekta Dana Merty, se kterým spolupracovala jeho rodina složená z Matyáše Merty, Dana Merty, Anny Mertové a Ireny Mertové.
A výsledek? Prostor, který ctí více než stoletou historii a zároveň otevírá nový život kulturnímu a komunitnímu dění v Humpolci.
