Benative
21. 1.
Sliboval lásku, v kuchyni ale topil ostatky svých milenek. Skutečný příběh pařížského Modrovouse

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

První světová válka připravila tisíce francouzských žen o muže. Vdovy hledaly nejen lásku, ale také materiální zabezpečení. Henri Désiré Landru jim nabízel vše a ještě mnohem víc. Do jeho vily ve vesnici Gambais přicházela jedna za druhou, ale žádná z nich už dům neopustila.

Pod maskou slušného chlapce dřímala temnota

Policejní fotografie Henriho Landrua z roku 1909 – profil a zepředu. Zatčen za pokus o podvod na vdově v Lille, odsouzen na tři roky vězení.
Policejní fotografie Henriho Landrua z roku 1909. Zatčen byl za pokus o podvod na vdově v Lille, dostal tři roky vězení. Foto: Unknown author / Préfecture de Police. Identité Judiciaire, Paris / Wikipedia / Public domain

Henri Desiré Landru pocházel ze slušné rodiny. Jeho rodiče byli hluboce věřící, a tak ho poslali do katolické školy, ve které vyučovali mniši. Jako chlapec dokonce ministroval v kostele. Nic v jeho životě nenasvědčovalo tomu, že by z něj jednou měl vyrůst kriminálník.

