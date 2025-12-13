Hubnoucí mánie, která pobláznila svět lidí, míří i do říše chlupatých miláčků. Vědci ve Spojených státech testují převratnou novinku inspirovanou Ozempicem, která může způsobit revoluci v léčbě obezity u domácích mazlíčků.
Sanfranciská biotechnologická firma Okava Pharmaceuticals spustila klinickou studii s výstižným názvem MEOW-1, jejímž cílem je zhubnout kočky pomocí GLP-1 léčby. Oproti týdenním injekcím u lidí kočky dostanou miniaturní injekční implantát, jen nepatrně větší než mikročip, který bude lék uvolňovat nepřetržitě celého půl roku.
Stejně jako léky typu Ozempic nebo Wegovy funguje i tento přípravek jako agonista GLP-1 receptoru – tedy napodobuje hormony, které v těle tlumí chuť k jídlu i hladinu cukru. Do studie má být zařazeno až 50 koček.
Podle vědců by tato novinka mohla zcela změnit život nejen kočkám, ale i jejich majitelům. Hubenější zvířata žijí déle, méně trpí bolestmi kloubů, jsou aktivnější a výrazně se u nich snižuje riziko cukrovky. Nadváha přitom ohrožuje stále více mazlíčků – jen v roce 2024 mělo v USA 33 procent koček a 35 procent psů nadváhu či obezitu, což je dramatický nárůst oproti minulému roku.
Cena léčby by mohla být přibližně 100 dolarů měsíčně (zhruba dva tisíce korun), tedy podobně jako dražší krmivo. Firma doufá, že by lék mohl získat povolení FDA mezi lety 2027 a 2028.
Změna boje s obezitou mazlíčků?
Ne všichni jsou z toho ale nadšení. Někteří majitelé si stěžují na cenu, jiní připomínají minulý „zázrak“ – lék Slentrol, který potlačoval chuť k jídlu u psů, ale mnoho lidí ho odmítalo. „Krmení je pro majitele způsob, jak projevují zvířeti lásku,“ zmiňovala veterinářka Maryanne Murphyová z Univerzity v Tennessee už dříve pro New York Times.
Navíc se ozývají i specialisté, kteří už dnes u diabetických koček používají lidské GLP-1 přípravky – podle nich jsou ale drahé a u těžších případů nezabírají. Veterinární endokrinolog Andrew Bugbee z Texaské univerzity A&M proto upozorňuje, že cílené, cenově dostupnější léky vyvinuté přímo pro zvířata by mohly změnit boj proti obezitě mazlíčků.
Zdroj: CBS News, The Independent
