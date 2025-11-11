Neplánovaná těhotenství a poté tloustnutí. Další znepokojení i radost kvůli Ozempicu

Léky jako Ozempic, Mounjaro, Wegovy či Zepbound napodobují hormon regulující hladinu cukru v krvi a chuť k jídlu - účinkují v mozku, slinivce i trávicím traktu a jejich nejviditelnějším efektem bývá zpomalené vyprazdňování žaludku. Díky tomu se lidé cítí déle sytí, méně jedí a často zhubnou.
Právě tento mechanismus však vyvolal otázky, zda neovlivňuje vstřebávání hormonální antikoncepce. A celkově otevřel téma: těhotenství během užívání léků na hubnutí.
"Když lék zůstává déle v žaludku, může dojít ke zpoždění absorpce jiných přípravků," říká farmaceutka Jessica Skelleyová z americké Samford University. Její tým však zjistil, že právě látka semaglutid účinnost antikoncepce významně nesnižuje. Naproti tomu jiné GLP-1 látky, jako liraglutid či exenatid, mohou hladiny hormonů v krvi snížit až o 45 procent - přesto ne natolik, aby způsobily selhání ochrany.
Odlišná situace ale nastává u tirzepatidu, tedy třeba u přípravků Mounjaro či Zepbound. Ten snižuje hladiny hormonů až o 66 procent. "I nízká dávka měla výrazný dopad," dodává Skelleyová. Proto by ženy po zahájení léčby nebo při zvyšování dávky měly používat záložní metodu antikoncepce. Pokud nechtějí otěhotnět.
Nová naděje pro ženy s PCOS?
Přestože se léky na hubnutí neukazují jako přímé "elixíry plodnosti", vědci pozorují zajímavé účinky u pacientek se syndromem polycystických ovarií (PCOS) - jedné z nejčastějších příčin ženské neplodnosti. "PCOS se vyskytuje až u 15 procent žen," říká profesorka Nanette Santorová z Coloradské univerzity. Typické jsou nepravidelná ovulace, zvýšené hladiny mužských hormonů a často i inzulinová rezistence.
"Ženy s PCOS obvykle přibírají, a čím více váží, tím horší mají výsledky plodnosti," vysvětluje Santorová. Protože GLP-1 léky zlepšují citlivost na inzulin a snižují hmotnost, mohou zprostředkovaně pomáhat i s hormonální rovnováhou. "U žen s PCOS, kde je obezita úzce spojená s inzulinovou rezistencí, vidíme výrazné zlepšení metabolismu a pravidelnější menstruaci," dodává endokrinoložka Christina Bootsová.
Zatím však neexistují důkazy, že by tyto léky samy o sobě zvyšovaly šanci na otěhotnění. Bootsová ale věří, že výzkum teprve ukáže, jak silný může být jejich efekt.
Ozempicové miminko - a zpět do reality
Ženy, především v rámci Spojených států, sdílejí na sociálních sítích příběhy o svých překvapivých těhotenstvích - navzdory antikoncepci nebo dřívějším problémům s plodností. Jakmile zjistily, že čekají dítě, lék okamžitě vysadily. A právě tehdy začaly zažívat nečekané vedlejší účinky.
"Byla jsem jako člověk ovládaný hladem," popisuje dvaačtyřicetiletá Amanda Brierleyová, která začala užívat semaglutid kvůli inzulinové rezistenci při PCOS. Během měsíce se jí upravil cyklus a o devět měsíců později zjistila, že je těhotná - přestože jí lékaři kdysi řekli, že nikdy neotěhotní. Po radosti a náhlém vysazení léku ale začala pociťovat doslova zvířecí hlad. "Nechtěla jsem sladké, ale maso, sýry. Bylo to šílené," doplňuje Amanda, která během těhotenství přibrala 30 kilo.
Podobnou zkušenost popisuje i dvaatřicetiletá Deb Oliviaraová. "Byla to neukojitelná chuť k jídlu, jakou jsem nikdy nezažila. Vím, jak se těhotné cítí, ale tohle bylo něco jiného," přiznává.
Odborníci se domnívají, že těhotenství může zesilovat abstinenční příznaky po vysazení GLP-1 léků. "Nevíme, jestli léky potlačují některé příznaky těhotenství, které se po vysazení vrátí silněji, nebo jestli samotné těhotenství zhoršuje odvykací reakce," říká gynekoložka a endokrinoložka Allison Rodgersová. Rychlé přibírání však může být rizikové. Zvyšuje šanci na těhotenskou cukrovku, vysoký tlak a komplikace při porodu. Proto lékaři doporučují, aby ženy, které se léčí s diabetem a užívají Ozempic či podobné léky, okamžitě po zjištění těhotenství přešly na bezpečnější léčbu.
Plodnost není jen o váze
I když hmotnost hraje ve fertilitě roli, není jediným faktorem. "Nerada slyším, že jste neplodná, protože máte větší tělo. Už tak je kolem toho dost viny," míní Bootsová. Podle výzkumnice Kate Maslinové z Univerzity v Plymouthu některé ženy po výrazném zhubnutí - například po bariatrické operaci - začnou znovu ovulovat. Podobný efekt se může objevit i po rychlém úbytku váhy díky GLP-1 lékům. Ale studie jsou zatím rozporuplné: v některých případech se počet těhotenství zvýšil, jinde naopak snížil.
Některé pacienty však popisují i temnější stránku "váhové politiky" v reprodukční medicíně. "Zhubněte, vraťte se za rok a pak si o tom promluvíme," popsala svou zkušenost s neúspěšnou snahou o dítě vědkyně Jacquelyn Gillová. Nepodstoupila žádná vyšetření, a než nakonec našla lékaře, který ji vyslechl, ztratila čtyři roky. "Posílat ženy pryč, aby zhubly, bez toho, že by dostaly účinné nástroje, je skoro kruté," říká profesorka Santorová.
Muži v tom nejsou nevinně
Neplodnost se však netýká jen žen. Zhruba v polovině případů hraje roli mužský faktor, což připomíná i urolog Michael Eisenberg ze Stanfordu. Diabetes, vysoký krevní tlak či obezita mohou zhoršovat kvalitu spermií i erekci. "Obecně platí, že všechno, co škodí srdci, škodí i reprodukci," říká.
Zatím se ale neví, zda GLP-1 léky mužskou plodnost zlepšují či naopak. Studie z roku 2022 financovaná firmou Novo Nordisk však ukázala, že po úbytku váhy díky semaglutidu se počet spermií zlepšil. Obecně je tak dobré mít "zdravou" váhu.
Ať už GLP-1 léky skutečně ovlivňují plodnost, nebo ne, jedno je jisté: pro mnoho lidí představují poslední naději a i neplánovaná těhotenství mohou potěšit. "Jsou lidé, kteří by udělali cokoli, aby měli dítě. A ti si zaslouží respekt a péči - bez ohledu na to, jaké mají tělo," uzavírá Jacquelyn Gillová.
Zdroje: National Geographic, USA Today Life