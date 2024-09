Odstraní vrásky, druhou bradu i povislá víčka. Stačí 10 minut denně dělat tyto cviky

Obličejová jóga umí zázraky. Když si herečka Marta Dřímal Ondráčková vyzkoušela účinky cvičení, začala o svých zkušenostech natáčet videa na sociální sítě a dnes pořádá vlastní lekce. "Problém západní medicíny je v tom, že řeší důsledky, a nikoliv příčiny. Správným cvičením a masážemi se dá nahradit i facelift," vysvětluje lektorka, která na internetu vystupuje pod označením #udrzksicht.

"Začalo to přitom z čistě egoistických důvodů," přiznává Dřímal Ondráčková. "V době, kdy mojí hlavní profesí bylo herectví, se mi naskytla příležitost zahrát si v české premiéře hry Interview. Šlo o roli mladé herečky, které mělo být 25 let." Jí samotné přitom v té době bylo už 30 let. "Vystupovala jsem tehdy na malé scéně, kdy je divák metr od vás, což znamená, že se nic neschová. Podívala jsem se na sebe do zrcadla a řekla si: 'Ty jo, tam pětadvacítku neuhraješ, co s tím budeš dělat?'" vypráví herečka.

Řešení problému přinesla kolegyně a herečka Zdeňka Žádníková, která se náhodou zmínila, že cvičí obličejovou jógu. "A tak jsem s tím začala a po pár týdnech jsem zjistila, že to fakt funguje," líčí mladá žena s tím, že se cvičením začala záhy zabývat více do hloubky.

Plastika ano, ale…

Myslet si, že jen obličejové cvičení člověka spasí, je ale podle cvičitelky naivní představa. "Když se chcete udržet v kondici, taky nebudete dělat jenom dřepy nebo zvedat činky. Musíte se protahovat, měli byste chodit na masáže, zkrátka starat se o tělo jako o celek. S obličejem je to úplně stejné, jen se samozřejmě bavíme o menší ploše. I tak je v něm ale obrovské množství svalové tkáně," vysvětluje mladá žena.

Obličejové svaly se dělí na dvě základní skupiny. Spící svaly je třeba posilovat, zatímco ty přetížené potřebují naopak masírovat a uvolňovat. Podle lektorky dokáže správná masáž, včetně hloubkové, obličeji prospět podobně jako zásah plastického chirurga. "Jedná se o takzvané skulpturální masáže, jen se na kůži na rozdíl od chirurgického zákroku obejdete bez řezu, dá se tím nahradit i facelift," vysvětluje.

Plastickou chirurgii jako takovou ale nezatracuje. "Samozřejmě existují situace, kdy už ani cvičení nepomůže. Když bude mít člověk například 220 kilo a shodí na 80, kožní převisy, které mu po zhubnutí zůstanou, jen tak nezmizí," uznává herečka. "Při zásazích do obličeje je však důležité si uvědomit, že chirurgický zákrok je pro svaly brutální dodatečná zátěž. Zároveň zákrokem daný problém neodstraníte, ale pouze znásobíte. Obličejové svaly totiž dál pracují a atrofují. To je ale obecně problém západní medicíny, která spíše než příčiny řeší pouze důsledky," popisuje lektorka #udrzksicht.

Zázračné prdění na rty

Cviky, které Marta Dřímal Ondráčková používá k dosažení obdobných účinků, přitom nejsou vůbec složité. Název i samotný cvik může u leckoho vyvolat úsměv, důležité jsou ale výsledky. "Mezi cviky, na které nedám dopustit, patří třeba 'prdění' na rty," vysvětluje youtuberka. "Dobře to funguje na uvolnění křečí a napětí, které ve svalech je," dodává. "Stejně tak třeba otevírání pusy, díky němuž dochází ke zpevnění spodního patra," pokračuje Dřímal Ondráčková s tím, že se přitom jedná o jednoduché a nekomplikované cvičení proveditelné prakticky kdykoliv.

Při cvičení je ale důležité nezapomínat také na zbytek těla. "Velmi důležité je 'body posture', tedy držení těla. Často si vůbec neuvědomujeme, že máme povolené pánevní dno, vystrčený zadek, povolené břicho nebo že často stojíme úplně prohnutí a shrbení. To se pak propisuje i do obličeje. Pokud nezačneme řešit 'body posture', neuspějeme ani v obličeji," říká Dřímal Ondráčková. Základem úspěchu je vůbec uvědomit si, jak moc má jedinec rozházenou tělesnou schránku, a pak začít jednat.

Takový moment může nastat v okamžiku, kdy sedíme u počítače. "Když vám mozkem proběhne informace typu: 'Pozor, měl by ses narovnat, srovnat krční páteř, přilepit jazyk na horní patro, uvolnit čelo, vyjasnit výraz', najednou zjistíte, že vám jde všechno mnohem líp." Nový přístup pak podle obličejové jogínky zapůsobí i na obličej. "Svaly dostanete do rovnováhy, oči se vám doširoka otevřou. A najednou je vnímání okolního světa mnohem příjemnější - obrazně i fyzicky," uzavírá Marta Dřímal Ondráčková.