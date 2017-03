Odřeniny, škrábance a modřiny. Televize AMC začíná vysílat bojový seriál s hercem Danielem Wuem

před 4 minutami

Televize AMC také v Česku začíná vysílat akční seriál Into the Badlands. Odehrává se ve světě, kde neexistují střelné zbraně, a tak se problémy "řeší ručně". Hlavní roli ztvárnil Daniel Wu, hvězda hongkongských bojových seriálů. "Hledali jsme někoho, komu bude dvacet či třicet. Ani mě nenapadlo se o roli ucházet, bylo mi přes čtyřicet," říká.

V Americe jsou prý pomalí. A tak si producenti televizní stanice AMC na pomoc přizvali hongkongský filmový štáb, aby na obrazovky přivedl nejproslulejší tamní artikl: bojová umění.

Herec Daniel Wu měl původně být jen výkonným producentem, který dohlédne na vznik temného akčního seriálu Into the Badlands, jehož druhou řadu v pondělí AMC začalo vysílat také v Česku. Brzy však zjistil, že bude muset do akce.

"Když jsme začali casting na hlavní postavu Sunnyho, hledali jsme někoho, komu bude dvacet či třicet, aby byl v případě úspěchu seriálu schopný dalších několik let natáčet akční scény," přiblížil v rozhovoru pro Hospodářské noviny herec a producent Wu.

"V tu chvíli mě ani nenapadlo se o roli ucházet, bylo mi přes čtyřicet a byl jsem si jistý, že už nemůžu bojovat takovýmhle stylem."

Jenže pak filmaři nemohli najít nikoho, kdo by uměl hrát i bojovat zároveň. Tak se Daniel Wu, který po desítkách hongkongských rolí už kvůli zraněním několik let bojové filmy nenatáčel, opět dostal do formy a dal své tělo všanc.

Našel mě hongkongský filmový průmysl

Pro herce jde o zvláštní návrat. Syn hongkongských rodičů se narodil ve Spojených státech, odmala cvičil bojová umění a za vzor měl Jackieho Chana. A pak si jako dárek k promoci nadělil výlet do Hongkongu, aby viděl, jak po sto letech britské nadvlády dojde k předání země do rukou Číny. Psal se rok 1997 a nejlepší filmaři cestovali opačným směrem.

"Byl to důsledek zpomalení místního filmového průmyslu. V roce 1992 se natáčelo přes 300 filmů ročně, o pět let později jich bylo jen přes třicet. Proto významnější režiséři hledali větší projekty ve Spojených státech," říká Wu, který se původně ani nechtěl stát hercem. Jenže v baru mu kdosi navrhl, aby účinkoval v reklamě. A po odvysílání přišla nabídka hlavní filmové role.

"Nehledal jsem kariéru u filmu, hongkongský filmový průmysl našel mě," poznamenává.

Brzy přišlo klíčové setkání − s Jackiem Chanem. "Nikdy jsem si ani nepředstavoval, že jednou budu hrát s Jackiem. Stačilo by mi, že se s ním objevím v jedné scéně, on mě skopne ze schodů a to bude vše," popisuje.

Into the Badlands jsme točili dvanáct hodin denně

Pro Chanovu produkční společnost pracoval 11 let, hrál s ním ve čtyřech filmech včetně těch, kde měl Chan vůbec nejdramatičtější role. A nyní Wu veškerý svůj um ukazuje na televizních obrazovkách v USA i Evropě.

Role Sunnyho v seriálu Into the Badlands je prý nejtěžší v jeho kariéře. "Točili jsme šest dní v týdnu, dvanáct hodin denně," přibližuje tempo, jakým jsou zvyklí pracovat v Hongkongu a jaké tamní choreograf, režisér akčních scén i kaskadéři nasadili také u tohoto amerického seriálu.

"S americkým akčním štábem by takhle natáčet nešlo, zabralo by to příliš mnoho času," vysvětluje Wu. "V Hongkongu pracujeme rychle, choreografii akčních scén děláme na place. Naučíme se pohyby těsně předtím a pak to natočíme."

Špičkové souboje a drsné prostředí

Při vzniku druhé řady seriálu z temného postapokalyptického světa zvaného Badlands, kde neexistují střelné zbraně, a tak se problémy "řeší ručně", už prý na rozdíl od té první žádná žebra nepraskla. "Jen odřeniny, škrábance a modřiny, to je normální," říká Wu.

V seriálu hraje trénovaného zabijáka, který celou první řadu procházel dilematem: srdce mu velelo chovat se lépe, mysl naopak radila sloužit svému baronovi a zabíjet pro něj. Tak to chodí ve světě, kde podle Daniela Wua nejsou čistě kladné postavy.

Into the Badlands kromě špičkových soubojů láká i na podobně drsné, nelidské prostředí, jakým si diváky získalo zombie drama Živí mrtví od stejné stanice AMC. A byť se v pondělí v úvodní epizodě druhé řady objeví nový hrdina, vtipálek Bajie v podání britského komika Nicka Frosta, jde opět o syrovou podívanou, v níž se hongkongský styl akce potkává s "americky" napsaným dramatem.

"Sunny prošel v první řadě jistým probuzením, začal si uvědomovat, co doposud prováděl. Vše spustil fakt, že jeho dívka je těhotná. Dosud životy bral, nyní nový stvořil," přibližuje herec svou postavu. "Ve druhé řadě má před sebou jasnou cestu: najít vlastní rodinu. Čeká ho spousta rozhodnutí, která budou lidi stát životy."

Daniela Wua velmi baví spojení bojových umění se světem po apokalypse. "Mám rád sci-fi, v Hongkongu se moc netočí. Skvělá věc na postapokalyptickém žánru je, že většinou nepojednává o budoucnosti, ale o současnosti, jde o komentář stavu, v němž se nachází dnešní společnost. Také v našem seriálu je hodně metafor a symbolů, které se dotýkají toho, co se děje právě teď."

autor: Tomáš Stejskal